شركة أبسكو تفتتح أول محطة وقود نموذجية متكاملة على طريق الملك عبدالعزيز بجدة

MENAFN - Al Watan) افتتحت أبسكو - الرائدة في قطاعات الوقود عالي الجودة والزيوت والتشحيم أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة، في موقع متميز تم اختياره بعناية بمنطقة حيوية على طريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وتأتي ضمن شبكة محطات الوقود التي تعتزم الشركة تدشينها على مستوى المملكة خلال المرحلة القادمة تحت العلامة التجارية "أبسكو" لتنافس بقوة في هذا القطاع الحيوي وتُقدم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأعلى معايير السلامة والتقنية والاستدامة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تطبقها "أبسكو " للمساهمة في دعم تنفيذ الخطة الشاملة التي تنتهجها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة، لتطوير هذا القطاع وتعزيز مشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بهذه المناسبة قال الشيخ محمد علي علي رضا المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبسكو: "تتمحور رؤية أبسكو في تقديم مفهوم جديد وعصري لمحطات الوقود المتكاملة الخدمات والمرافق وفقاً لأفضل المواصفات المعتمدة لمراكز الخدمات ومحطات الوقود. وأضاف "بعد النجاح والريادة التي حققتها "أبسكو" نواصل التوسيع والاسهام بشكل فاعل في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر بناء وتدشين محطات نموذجية متكاملة لبيع الوقود بالتجزئة لتلبية احتياجات السوق ومواكبة التطورات والنمو المتسارع في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية التي تُعد واحدة من أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين تماشياً مع الخطة التي تنتهجها الشركة لدعم أبناء الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور عزام قاري الرئيس التنفيذي لشركة أبسكو الوقود والزيوت والسيد محمد العطاس مدير عام قطاع التجزئة بشركة أبسكو: على تكامل وشمولية محطات الوقود التي تدشنها الشركة، حيث سيتم توفير خدمة شحن المركبات الكهربائية مستقبلاً إلى جانب الخدمات الأخرى، تماشياً مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأضافوا: "تم اتباع أحدث المعايير العالمية في محطات وقود أبسكو بدايةً من التصميم العصري للهويات البصرية والمعمارية، واستخدام أفضلالتقنيات في إدارة وبيع الوقود مع استحداث استخدام الطاقة المتجددة في مواقع الشركة للحفاظ على البيئة واستخدام مواردها الاستخدام الأمثل. وسيتم توفير العديد من الحلول الرقمية للأفراد والشركات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.