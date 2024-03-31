دكتورز لاونج تشارك بمعرض عالمي بباريس للامتياز التجاري

MENAFN - Al Watan) في خطوة تعزز من مكانة الشركات السعودية في الساحة العالمية، تم اختيار شركة "دكتورز لاونج" للمشاركة في معرض Franchise Expo PARIS بمدينة باريس الذي انطلق في 16 مارس، في باريس حول الامتياز التجاري. وقد كانت الشركة من بين 18 علامة تجارية سعودية تم اختيارها للمشاركة في هذا الحدث البارز.وتهدف هذه المشاركة إلى توسيع قاعدة شبكة العلاقات التجارية وتعزيز فرص التعاون مع الشركات العالمية في قطاع الامتياز التجاري. وقد استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، حيث شارك فيه أكثر من 500 شركة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم.وفد شركة Drs Lounge الذي حضر المعرض، تألف من مجموعة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الشركة. وقد أطلع الوفد على أحدث مستجدات منح الامتياز التجاري ومشاركة الشركات في هذا المجال. بالإضافة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركات العالمية المشاركة، مما يمهد الطريق لتطوير علاقات تجارية استراتيجية في المستقبل. ويشار إلى أن الشركة تتميز بتوفير أفضل الملابس والاكسسوارات للمارس الصحي عبر فروعها حول المملكة وأيضا عبر متجرها الإلكتروني.

تعتبر شركة "دكتورز لاونج" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيارها من قبل هيئة "منشآت" بناءً على كفاءتها وتميز أنظمتها الإدارية ونجاحها في التعامل مع عملائها. واستعرضت الشركة منتجاتها المميزة وخدماتها عالية الجودة وآلية منح الامتياز التجاري، وقد عزز ذلك السمعة المميزة والنجاح الملحوظ في هذا المجال.

تعد هذه المشاركة فرصة قيمة لشركة "دكتورز لاونج" لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى العالمي. كما تسهم في تعزيز صورتها الذهنية وتسليط الضوء على القدرات والإنجازات التجارية المتميزة التي تحققها الشركة في السوق المحلية والعالمية.

وفي ختام المعرض، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أيمن المحرج عن سعادتهم وفخرهم بتمثيل الشركات السعودية في هذا المعرض البارز، وأشاد بالفرصة التي حصلوا عليها للتواصل والتعاون مع الشركات العالمية المرموقة في مجال الامتياز التجاري. كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المهم.

وتعتبر مشاركة شركة "دكتورز لاونج" في هذا المعرض العالمي بباريس للامتياز التجاري خطوة مهمة في تعزيز مكانة الشركات السعودية على الصعيد العالمي. وتعكس هذه المشاركة قدرة الشركة على المنافسة والابتكار في سوق الأعمال الدولية، وتؤكد التزامها بتحقيق التميز وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

من المتوقع أن تعود شركة "دكتورز لاونج" من هذا المعرض بمزيد من الخبرات والمعرفة، وتستثمرها في تطوير قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها. وسيكون لهذه التجربة القيمة تأثير إيجابي على الشركة وعلى قطاع الامتياز التجاري بشكل عام، حيث ستساهم في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

يذكر بأن "دكتورز لاونج" تتيح منح الامتياز التجاري لعلامتها التجارية داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم منهجيتها الرائدة في كل مناطق المملكة وتتيح الفرصة لرواد الأعمال لمواكبة هذا التطور في قطاع التجزئة، حيث تقدم الشركة التدريب والتطوير بشكل مستمر لممنوحي الامتياز التجاري، لتسهيل الأعمال المرتبطة بالتسويق والتقنية واللوجستيات. وتستهدف الشركة من هذه الخطوة لتعزيز حضورها في كافة مناطق المملكة لتحقق رؤيتها بأن تكون غاية كل ممارس صحي، وتهدف لتوفير كل المستلزمات تحت سقف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240331_163937_970-->