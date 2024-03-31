دكتورز لاونج تشارك بمعرض عالمي بباريس للامتياز التجاري

(MENAFN
- Al Watan) في خطوة تعزز من مكانة الشركات السعودية في الساحة العالمية، تم اختيار شركة "دكتورز لاونج" للمشاركة في معرض Franchise Expo PARIS بمدينة باريس الذي انطلق في 16 مارس، في باريس حول الامتياز التجاري. وقد كانت الشركة من بين 18 علامة تجارية سعودية تم اختيارها للمشاركة في هذا الحدث البارز.
وتهدف هذه المشاركة إلى توسيع قاعدة شبكة العلاقات التجارية وتعزيز فرص التعاون مع الشركات العالمية في قطاع الامتياز التجاري. وقد استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، حيث شارك فيه أكثر من 500 شركة ومؤسسة من مختلف أنحاء العالم.
وفد شركة Drs Lounge الذي حضر المعرض، تألف من مجموعة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الشركة. وقد أطلع الوفد على أحدث مستجدات منح الامتياز التجاري ومشاركة الشركات في هذا المجال. بالإضافة لتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركات العالمية المشاركة، مما يمهد الطريق لتطوير علاقات تجارية استراتيجية في المستقبل. ويشار إلى أن الشركة تتميز بتوفير أفضل الملابس والاكسسوارات للمارس الصحي عبر فروعها حول المملكة وأيضا عبر متجرها الإلكتروني.
تعتبر شركة "دكتورز لاونج" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية. وقد تم اختيارها من قبل هيئة "منشآت" بناءً على كفاءتها وتميز أنظمتها الإدارية ونجاحها في التعامل مع عملائها. واستعرضت الشركة منتجاتها المميزة وخدماتها عالية الجودة وآلية منح الامتياز التجاري، وقد عزز ذلك السمعة المميزة والنجاح الملحوظ في هذا المجال.
تعد هذه المشاركة فرصة قيمة لشركة "دكتورز لاونج" لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى العالمي. كما تسهم في تعزيز صورتها الذهنية وتسليط الضوء على القدرات والإنجازات التجارية المتميزة التي تحققها الشركة في السوق المحلية والعالمية.
وفي ختام المعرض، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أيمن المحرج عن سعادتهم وفخرهم بتمثيل الشركات السعودية في هذا المعرض البارز، وأشاد بالفرصة التي حصلوا عليها للتواصل والتعاون مع الشركات العالمية المرموقة في مجال الامتياز التجاري. كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع المهم.
وتعتبر مشاركة شركة "دكتورز لاونج" في هذا المعرض العالمي بباريس للامتياز التجاري خطوة مهمة في تعزيز مكانة الشركات السعودية على الصعيد العالمي. وتعكس هذه المشاركة قدرة الشركة على المنافسة والابتكار في سوق الأعمال الدولية، وتؤكد التزامها بتحقيق التميز وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.
من المتوقع أن تعود شركة "دكتورز لاونج" من هذا المعرض بمزيد من الخبرات والمعرفة، وتستثمرها في تطوير قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها. وسيكون لهذه التجربة القيمة تأثير إيجابي على الشركة وعلى قطاع الامتياز التجاري بشكل عام، حيث ستساهم في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
يذكر بأن "دكتورز لاونج" تتيح منح الامتياز التجاري لعلامتها التجارية داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم منهجيتها الرائدة في كل مناطق المملكة وتتيح الفرصة لرواد الأعمال لمواكبة هذا التطور في قطاع التجزئة، حيث تقدم الشركة التدريب والتطوير بشكل مستمر لممنوحي الامتياز التجاري، لتسهيل الأعمال المرتبطة بالتسويق والتقنية واللوجستيات. وتستهدف الشركة من هذه الخطوة لتعزيز حضورها في كافة مناطق المملكة لتحقق رؤيتها بأن تكون غاية كل ممارس صحي، وتهدف لتوفير كل المستلزمات تحت سقف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240331_163937_970-->
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