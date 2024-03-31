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الوطنية للإسكان تُعلن إطلاق الحجز للمرحلة الثانية من مجتمع السدن بجدة

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، إطلاق المرحلة الثانية من حجوزات مشروع "مجتمع السدن" في محافظة جدة.
ويقع مجتمع السدن داخل النطاق العمراني للجهة الجنوبية من جدة عند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسية، الذي يجعل منه مكانًا إستراتيجيًا يتيح إمكانية الوصول لجميع الوجهات الخارجية بسهولة؛ تعزيزاً لجودة الحياة ورفاهية السكن، إلى جانب ما يقدمه المجتمع من أساسيات الحياة للساكنين، بالإضافة إلى كافة مميزات الترفيه والراحة التي تبعد دقائق عن المسكن.
مبينة أن المرحلة الأولى للمشروع قد اكتملت حجوزاتها خلال فترة وجيزة من إطلاقها في الأول من شهر مارس الحالي، بما يعكس الاهتمام الكبير بمشاريع الشركة كونها الوجهة الأولى للباحثين عن سكن بجودة حياة عالية.
وقدمت "الوطنية للإسكان" الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 530 ألف ريال، كما أتاحت البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراطٍ للدعم السكني، وذلك ما أدى إلى اكتمال الحجوزات بوقت قياسي للوحدات السكنية البالغ عددها 2200 في مرحلتها الأولى، فضلاً عن إمكانيات الشركة في تطوير ضواحٍ متميزة ومجتمعات عمرانية متكاملة بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين؛ لتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتوفّر مفهوم جديد للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.
ويوفّر المجتمع أكثر من 5500 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تلبي جميع الاحتياجات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وذلك ضمن بيئة عمرانية تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع ومحاطة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية من مساجد ومرافق تعليمية ومراكز صحية وتجارية ورياضية، بالإضافة إلى وفرة المسطحات الخضراء ووجود 15 حديقة عامة داخل المجتمع.

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