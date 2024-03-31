الأرصاد: النماص تندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها السعودية مؤخرا

(MENAFN
- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.
وقال القحطاني من خلال منشور له عبر منصة X ، أن النماص وتندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً (الباحة، الطائف، خميس مشيط وبريدة).
يذكر أن النماص شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة وسقوط للبرد مع جريان للسيول.
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