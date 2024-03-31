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الأرصاد: النماص تندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها السعودية مؤخرا

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.
وقال القحطاني من خلال منشور له عبر منصة X ، أن النماص وتندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً (الباحة، الطائف، خميس مشيط وبريدة).


يذكر أن النماص شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة وسقوط للبرد مع جريان للسيول.

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