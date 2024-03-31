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اختتام المسابقة الرمضانية يُرَتِّلهُ تَرْتِيْلاً بتعليم الرياض

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اُختتمت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المسابقة الرمضانية لتلاوة القرآن الكريم وتدبّره "يُرَتّلهُ تَرْتِيْلاً "والتي أقيمت "عن بُعد" للطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، بمشاركة أكثر من 19ألف طالب وطالبة.
وهنأ الدكتور نايف الزارع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة، منوهًا بأهمية المسابقة وأهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تعزيز محبة القرآن الكريم في نفوس النشء والعناية به، وتحفيزهم لاستثمار الشهر الفضيل لتحقيق إتقان تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتدبّره.
من جانبه، أوضح مدير إدارة أداء التعليم بتعليم الرياض الأستاذ عبدالإله العشيوان، أن المسابقة انطلقت بتوجيه ومساندة من سعادة المدير العام ومساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد آل حسين ووصل عدد المشاركين في جميع فروع المسابقة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المشاركين في فرع المسابقة " تراتيل " أكثر من 7.100 آلاف مشارك والتي قام فيها الطلبة المشاركون بالترتيل عبر تسجيل صوتي لمقطعٍ من إحدى سور المقرر الدراسي مراعين فيها أحكام التجويد، فيما بلغ عدد المشاركين في فرع المسابقة " نتلوها صحيحة " أكثر من 7.800 آلاف مشارك في حلقات تصحيح التلاوة لسورٍ محددة من المقرر الدراسي، أما في فرع " تدبّر " فبلغ عدد المشاركين أكثر 4.200 آلاف والتي أجاب فيها المشاركون عن أسئلةٍ في تدبّر معاني ودلالات آيات القرآن الكريم في وقت محدد وعبر رابط إلكتروني.
ولفت في ختام حديثه إلى أنه سيجري إعلان أسماء الطلبة الفائزين والفائزات في جميع فروع المسابقة وإقامة حفل تكريمي لهم، في موعدٍ يُحدد لاحقًا بعد إجازة عيد الفطر المبارك وخلال الفصل الدراسي الثالث.

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