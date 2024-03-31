Sunday, 31 March 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي العهد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد علي، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسغن تيرونه.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240331_164459_381-->

MENAFN31032024000089011017ID1108041385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث