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أمير الرياض للعنزي: الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوما

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة

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