أمير الرياض للعنزي: الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوما

(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة
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