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5 أحياء بمدينة الرياض مطالبة بالتسجيل في السجل العقاري

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، بدء التسجيل لخمسة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وهي: حي الهدا، وجزء من حي سدرة، وجزء من حي الشعلة، وجزء من حي الفرسان، وحي النخبة، حيث يستمر التسجيل فيها حتى نهاية تاريخ 4 من شهر يوليو 2024م، الموافق 28 من ذي الحجة 1445هـ.
وبيّنت الهيئة أنّ القطع العقارية في هذه الأحياء تبلغ 25،700 قطعة عقارية بإجمالي مساحة تصل إلى 58.14 كلم مربع، موضحةً بأنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة.
ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ شروط الملكية).
ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تقوم بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

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