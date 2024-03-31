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اختتام مسابقة مبين الرمضانية بمشاركة 250 طالبا

3/31/2024 2:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم جمعية التحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض غدا الاثنين مسابقة "مبين" الرمضانية لحفظ القرآن وتجويد على جائزة سعيد السابر ـ رحمه الله ـ ويتنافس عليها 250 طالبا.
وأوضح رئيس مجلس جمعية القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية سعد الزير لـ"الوطن"، أن المسابقة تضم 5 فروع هي: حفظ خمسة أجزاء مع التجويد (للثانوي فما فوق) وحفظ جزأين مع التجويد (للمتوسط) وحفظ جزء مع التجويد (للابتدائي) و حفظ قصار المفصل (الضحى-الناس) (للابتدائي)، وأخيرا حفظ (الفاتحة – الإخلاص – المعوذتين) (الروضة فما دون).
وأوضح الزير أن المسابقة بدأت منذ الأول من شهر رمضان الجاري وتنعقد في جامع الشيخ سعيد السابر (رحمه الله) وعدد المسجلين 250 طالبا وعدد الطلاب المشاركين في التصفيات 150 طالبا، أما عدد الطلاب الفائزين في المسابقة فبلغ 50 طالبا (10 في كل فرع)، مضيفا أن تكلفة المسابقة 45 ألف ريال، وقيمة جوائز المسابقة 32200 ريال، كما أن الجائزة مقدمة من المهندس فيصل سعيد السابر.
وذكر الزير أن الهدف من المسابقة هو استثمار الأوقات الفضيلة وتقديم خدمة نافعة للمجتمع وإبراز أصحاب المواهب في المجال القرآني وحفظ أوقات النشء.

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