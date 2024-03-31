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عسير تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

3/31/2024 2:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مناطق المملكة المختلفة هطول كميات كبيرة من الأمطار، تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، ورصدت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي هطول أمطار في (9) مناطق، تصدرتها منطقة عسير بتسجيل (80.06) ملم في بني عمرو بالنماص كأعلى كمية هطول، و(62.7) ملم في النماص، و(41.2) ملم في منصبة ببيشة، و(35.4) في شعب أحمد بالمجاردة، و(33.8) في تنومة، تلتها منطقة الباحة بتسجيل (78.8) ملم في سد العقيق بالعقيق، و(66.4) ملم في العقيق، و(55.0) في مطار الملك سعود بالعقيق، و(16.2) في بلجرشي.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت (51) محطة رصد، هطول أمطار خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 30 مارس 2024م، حتى الساعة التاسعة صباح الأحد 31 مارس 2024م، في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير، حائل، الحدود الشمالية، نجران، الباحة، والجوف).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت (7.7) ملم في مطار وادي الدواسر، و(5.1) في وادي الدواسر، و(2.5) ملم في السليل. وفي مكة المكرمة سجلت العفيرية برنية (13.6) ملم، والقنفذة (8.6) ملم، وفي القصيم سجلت الأبرق بالبدائع (1.8) ملم. فيما سجلت منطقة حائل (8.4) ملم في محطة القطار بحائل، و(7.4) في عقدة حائل، و(4.1) في حائل.
وأشار التقرير إلى تسجيل الحدود الشمالية (4.0) ملم في رفحاء، و(3.9) ملم في مطار رفحاء، و(1.2) ملم في العويقلية. بينما سجل مطار شرورة في نجران (2.6) ملم، والخالدية بيدمة (0.8) ملم. وسجلت منطقة الجوف (1.6) ملم في العيساوية بالقريات، و(1.4) ملم في الحماد بالقريات، و(1.2) ملم في خوعاء بسكاكا.

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