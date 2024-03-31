مؤشرات البورصة تتحول للهبوط بختام التداولات وتنخفض 2.45%

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة بختام تداولات اليوم الأحد لتتخطى مستوى 27 ألف نقطة لأسفل، وسط صافى مبيعات من المؤسسات المحلية بلغت 226 مليون جنيه.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.45% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 26883 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 3.51% ليصل إلى 6174 نقطة.
موضوعات متعلقة
طرح 3 شركات تابعة لـ”جهاز الاستثمار العمانى” للاكتتاب فى 2024 “المجتمعات العمرانية” تسدد 1.7 مليار جنيه مستحقات لشركات الكهرباء عمومية“المركز الطبي” تُقر زيادة رأس المال وتعديل قيمة السهم
كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.34% إلى مستوى 8767 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.18% عند مستوى 32830 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 479 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 15 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%.
وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 137 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.81 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 136 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.42%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 58 مليون جنيه و78 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.99% و2.59% على التوالى.
ونفذ الأفراد 69.49% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه 2 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 30.5% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.
MENAFN31032024000202011048ID1108041380
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.