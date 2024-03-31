مؤشرات البورصة تتحول للهبوط بختام التداولات وتنخفض 2.45%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة بختام تداولات اليوم الأحد لتتخطى مستوى 27 ألف نقطة لأسفل، وسط صافى مبيعات من المؤسسات المحلية بلغت 226 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.45% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 26883 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 3.51% ليصل إلى 6174 نقطة.

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كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.34% إلى مستوى 8767 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.18% عند مستوى 32830 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 479 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 15 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%.

وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 137 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.81 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 136 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.42%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 58 مليون جنيه و78 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.99% و2.59% على التوالى.

ونفذ الأفراد 69.49% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه 2 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 30.5% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.