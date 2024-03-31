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انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

3/31/2024 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 164.33 نقطة ليسجل 12401.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 330 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 592.85 نقطة ليسجل عند 26030.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم من خلال تنفيذ 2966 صفقة بيع وشراء.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108041379

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