انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 164.33 نقطة ليسجل 12401.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 330 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

موضوعاتالشركات الآسيوية بحاجة لإدراك أبعاد الذكاء الاصطناعي “التنمية الإفريقي” يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 592.85 نقطة ليسجل عند 26030.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم من خلال تنفيذ 2966 صفقة بيع وشراء.

المصدر: