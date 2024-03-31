انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم الأحد بمقدار 164.33 نقطة ليسجل 12401.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 330 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 592.85 نقطة ليسجل عند 26030.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم من خلال تنفيذ 2966 صفقة بيع وشراء.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041379
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