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الأردن يقرر رفع أسعار البنزين بنوعيه وتخفيض سعر الديزل

3/31/2024 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-30 أبريل المقبل، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر مارس ومقارنتها بمثيلاتها لشهر فبراير الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر.

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وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر الديزل ليصبح (730) فلساً/لتر بدلاً من (740) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (940) فلساً/لتر بدلاً من (930) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1175) فلساً/لتر بدلاً من (1170) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أبريل المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند سعر 7 دنانير.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108041378

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