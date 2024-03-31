عدد مشتركي تقنية 5G بالصين يتجاوز 850 مليونًا بنهاية فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد مشتركي تقنية“5 جي” للاتصالات المحمولة في الصين بلغ 851 مليونا بنهاية فبراير الماضي.
وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن هذا الرقم يمثل 48.8% من إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول عبر أي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين أو“تشاينا برودنت”.
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وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في الصين 1.75 مليار حتى نهاية فبراير.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041377
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