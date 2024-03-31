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عدد مشتركي تقنية 5G بالصين يتجاوز 850 مليونًا بنهاية فبراير الماضي

3/31/2024 2:21:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأحد، أن عدد مشتركي تقنية“5 جي” للاتصالات المحمولة في الصين بلغ 851 مليونا بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن هذا الرقم يمثل 48.8% من إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول عبر أي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين أو“تشاينا برودنت”.

موضوعات متعلقة الشركات الآسيوية بحاجة لإدراك أبعاد الذكاء الاصطناعي “التنمية الإفريقي” يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في الصين 1.75 مليار حتى نهاية فبراير.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108041377

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