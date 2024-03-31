47.44 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت بورصة قطر، اليوم الأحد، عن صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغة 47.44 مليار ريال قطري في عام 2023 مقابل 48.92 مليار ريال قطري في العام 2022 بانخفاض نسبته 3.03%.
وأشارت البورصة – في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – إلى أن جميع الشركات المدرجة أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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