47.44 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بورصة قطر، اليوم الأحد، عن صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر والبالغة 47.44 مليار ريال قطري في عام 2023 مقابل 48.92 مليار ريال قطري في العام 2022 بانخفاض نسبته 3.03%.

وأشارت البورصة – في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – إلى أن جميع الشركات المدرجة أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

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