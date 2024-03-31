انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 37.4 نقطة ما نسبته 0.8% مسجلا 4635.71 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4673.13 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و781 ألفًا و910 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 31.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و60 ألفًا و199 ريالًا عُمانيًّا، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
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وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.132% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.92 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 355 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 12.77%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 300 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 10.77%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 56 ألف ريال عُماني وبنسبة 2%.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041375
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