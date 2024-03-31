انخفاض مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة مسقط“30”، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 37.4 نقطة ما نسبته 0.8% مسجلا 4635.71 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4673.13 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و781 ألفًا و910 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 31.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و60 ألفًا و199 ريالًا عُمانيًّا، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

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وتراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.132% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.92 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 355 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 12.77%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 300 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 10.77%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 56 ألف ريال عُماني وبنسبة 2%.

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