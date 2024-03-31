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تنفيذ 50 برجاً ضمن المرحلة العاجلة لتطوير جزيرة الوراق

3/31/2024 2:21:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وزير الإسكان: كل من طلب وحدات سكنية بالمدن الجديدة أو أراضٍ زراعية كتعويضات حصل عليها

تنفذ هيئة المجتمعات العمرنية 50 برجاً باجمالى 2184 وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة من أعمال التطوير بجزيرة الوراق، من إجمالى 94 برجاً مستهدفاً باجمالى 4092 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، إلى جانب تنفيذ مركز خدمات، ومركز شباب، ومركز تجارى، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق.

وشدَدَ رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائى أو أى بنايات مُخالفة بشكلٍ قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضى فى جزيرة الوراق، بعدم السماح بأى تعدٍ على الأراضى، لافتاً فى الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه تم الاستحواذ بالشراء الرضائى على مساحة 1000 فدان، ويتبقى حالياً 315 فداناً، مشيراً إلى أن التعويضات التى تقدمها الوزارة للسُكان مُرضية جداً، كما أن كل من طلب وحدات سكنية؛ سواء فى مدينة السادس من أكتوبر، أو فى أرض مطار إمبابة، أو فى مدينة العبور الجديدة، حصل عليها، وكذلك كل من طلب أراضى زراعية كتعويضات حصل عليها.

وخلال الاجتماع؛ عرض المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، تقريراً تطرق إلى الموقف الشامل لأعمال التطوير بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، حيث عرض مُعدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروع التطوير.

كما تناول رئيس الجهاز الموقف المالى للتعويضات عن الأراضى والمنشآت، وكذا البدائل العينية المُقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأهالى جزيرة الوراق، مُستعرضاً الموقف التفصيلى لتسليم الوحدات السكنية المُخصصة كسكن بديل لأهالى جزيرة الوراق، بعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف إتاحة قطع أراضٍ سكنية بديلة ببعض المُدن الجديدة، فضلاً عن موقف إتاحة الأراضى الزراعية البديلة المخصصة لأهالى جزيرة الوراق، بمدينة السادات.

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