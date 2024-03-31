تنفيذ 50 برجاً ضمن المرحلة العاجلة لتطوير جزيرة الوراق

(MENAFN
- Al-Borsa News) وزير الإسكان: كل من طلب وحدات سكنية بالمدن الجديدة أو أراضٍ زراعية كتعويضات حصل عليها
تنفذ هيئة المجتمعات العمرنية 50 برجاً باجمالى 2184 وحدة سكنية، ضمن المرحلة العاجلة من أعمال التطوير بجزيرة الوراق، من إجمالى 94 برجاً مستهدفاً باجمالى 4092 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، إلى جانب تنفيذ مركز خدمات، ومركز شباب، ومركز تجارى، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.
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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق.
وشدَدَ رئيس الوزراء على عدم السماح بالبناء العشوائى أو أى بنايات مُخالفة بشكلٍ قاطع، موجهاً كل الجهات الحكومية، صاحبة الولاية على بعض الأراضى فى جزيرة الوراق، بعدم السماح بأى تعدٍ على الأراضى، لافتاً فى الوقت نفسه إلى مواصلة الحكومة صرف التعويضات المناسبة لمُستحقيها.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه تم الاستحواذ بالشراء الرضائى على مساحة 1000 فدان، ويتبقى حالياً 315 فداناً، مشيراً إلى أن التعويضات التى تقدمها الوزارة للسُكان مُرضية جداً، كما أن كل من طلب وحدات سكنية؛ سواء فى مدينة السادس من أكتوبر، أو فى أرض مطار إمبابة، أو فى مدينة العبور الجديدة، حصل عليها، وكذلك كل من طلب أراضى زراعية كتعويضات حصل عليها.
وخلال الاجتماع؛ عرض المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، تقريراً تطرق إلى الموقف الشامل لأعمال التطوير بالتجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، حيث عرض مُعدلات نقل ملكية الأراضى والمنازل لصالح تنفيذ مشروع التطوير.
كما تناول رئيس الجهاز الموقف المالى للتعويضات عن الأراضى والمنشآت، وكذا البدائل العينية المُقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأهالى جزيرة الوراق، مُستعرضاً الموقف التفصيلى لتسليم الوحدات السكنية المُخصصة كسكن بديل لأهالى جزيرة الوراق، بعدد من المدن الجديدة، وكذا موقف إتاحة قطع أراضٍ سكنية بديلة ببعض المُدن الجديدة، فضلاً عن موقف إتاحة الأراضى الزراعية البديلة المخصصة لأهالى جزيرة الوراق، بمدينة السادات.
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