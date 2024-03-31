انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 96.51 نقطة ما نسبته 0.97% ليصل إلى 9 آلاف و847.10 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 122 مليونا و897 ألفا و695 سهما، بقيمة 300 مليون و748 ألفا و972.389 ريال، نتيجة تنفيذ 9 آلاف و927 صفقة في جميع القطاعات.

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وصعدت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 570 مليارا و586 مليونا و55 ألفا و644.290 ريال، مقارنة بـ 574 مليارا و220 مليونا و801 ألف و332.210 ريال، في الجلسة السابقة.

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