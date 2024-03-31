انخفاض مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بمقدار 96.51 نقطة ما نسبته 0.97% ليصل إلى 9 آلاف و847.10 نقطة.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) – أنه تم تداول 122 مليونا و897 ألفا و695 سهما، بقيمة 300 مليون و748 ألفا و972.389 ريال، نتيجة تنفيذ 9 آلاف و927 صفقة في جميع القطاعات.
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وصعدت في الجلسة أسهم 14 شركة، فيما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغ رأس مال السوق بنهاية جلسة التداول 570 مليارا و586 مليونا و55 ألفا و644.290 ريال، مقارنة بـ 574 مليارا و220 مليونا و801 ألف و332.210 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041373
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