تداول 39 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، وغادرته 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن التي الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم /الأحد/ – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 29 ألفا و29 طنا تشمل: 1512 طن ملح معبأ و4462 طن رمل صب و8403 أطنان يوريا صب و1240 طن يوريا معبأ و8100 طن أسمنت معبأ و3000 طن زيت طعام و2312 طن بضائع متنوعة.
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وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 53 ألفا و984 طنا تشمل: 12762 طن قمح و13619 طن خردة و4525 طن حديد و6200 طن فول و1300 طن عدس و8500 طن ذرة و878 طن خشب زان و6200 طن سكر.
وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و991 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149 ألفا و930 طنا، كما غادره قطاران بحمولة إجمالية ألفان و496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6 آلاف شاحنة.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041372
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