تداول 39 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، وغادرته 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن التي الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم /الأحد/ – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 29 ألفا و29 طنا تشمل: 1512 طن ملح معبأ و4462 طن رمل صب و8403 أطنان يوريا صب و1240 طن يوريا معبأ و8100 طن أسمنت معبأ و3000 طن زيت طعام و2312 طن بضائع متنوعة.

موضوعاتميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء الإسكندرية: نشاط ملحوظ بحركة الملاحة وتداول 27 سفينة

وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 53 ألفا و984 طنا تشمل: 12762 طن قمح و13619 طن خردة و4525 طن حديد و6200 طن فول و1300 طن عدس و8500 طن ذرة و878 طن خشب زان و6200 طن سكر.

وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61 ألفا و991 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149 ألفا و930 طنا، كما غادره قطاران بحمولة إجمالية ألفان و496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6 آلاف شاحنة.

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