انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام انخفض بمقدار 13.29 نقطة مسجلا 2042.67 نقطة.

موضوعاتالشركات الآسيوية بحاجة لإدراك أبعاد الذكاء الاصطناعي “التنمية الإفريقي” يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.34 نقطة مسجلا 806.78 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و139 ألفًا و876 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 423 ألفًا و837 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 80 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.60% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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