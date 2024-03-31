انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساسية.
وأظهرت بيانات الجلسة – وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) – أن مؤشر البحرين العام انخفض بمقدار 13.29 نقطة مسجلا 2042.67 نقطة.
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كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 1.34 نقطة مسجلا 806.78 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و139 ألفًا و876 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 423 ألفًا و837 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 80 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.60% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041371
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