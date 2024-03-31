الضغوط البيعية تدفع مؤشرات البورصة للتراجع فى مستهل تداولات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) عمقت الضغوط البيعية خسائر البورصة المصرية فى مستهل تداولات الأسبوع الجارى، وانخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.45% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 26883 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 3.51% ليصل إلى 6174 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.34% إلى مستوى 8767 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.18% عند مستوى 32830 نقطة.

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ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى الدعم عند 25500 نقطة وصولًا لمستوى 23700 نقطة فى حال كسر منطقة الدعم 26465 نقطة.

وأضاف أن جلسة الأحد شهدت انخفاضا كبيرا ليختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم المدى المتوسط عند 26465 نقطة وارتد منها ليغلق عند 26883 نقطة، متوقعا أن يختبر المؤشر 27865 نقطة ثم 28800 نقطة فى حالة الصعود.

وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 479 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 15 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%.

وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 137 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.81 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن تنتهى مرحلة الهبوط قريبًا خاصةً بعد أن تراجع المؤشر الرئيسى لمستويات 26 ألف نقطة و26400 نقطة، ليستهدف بها منطقة مقاومة 27500 نقطة وصولًا لمستوى 28 ألف نقطة.

وأضاف أن إقرار صندوق النقد الدولى للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والموافقة على صرف 820 مليون دولار من قيمة القرض، له تأثير إيجابى حيث سيدفع الأجانب للدخول للسوق مرة أخرى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 136 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.42%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 58 مليون جنيه و78 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.99% و2.59% على التوالى.

ونفذ الأفراد 69.49% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 30.5% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.