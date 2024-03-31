الضغوط البيعية تدفع مؤشرات البورصة للتراجع فى مستهل تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمقت الضغوط البيعية خسائر البورصة المصرية فى مستهل تداولات الأسبوع الجارى، وانخفض المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.45% بختام تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 26883 نقطة.
وسجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 3.51% ليصل إلى 6174 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.34% إلى مستوى 8767 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.18% عند مستوى 32830 نقطة.
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ورجح عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى الدعم عند 25500 نقطة وصولًا لمستوى 23700 نقطة فى حال كسر منطقة الدعم 26465 نقطة.
وأضاف أن جلسة الأحد شهدت انخفاضا كبيرا ليختبر المؤشر الرئيسى مستوى دعم المدى المتوسط عند 26465 نقطة وارتد منها ليغلق عند 26883 نقطة، متوقعا أن يختبر المؤشر 27865 نقطة ثم 28800 نقطة فى حالة الصعود.
وشهد السوق قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال تداول 479 مليون سهم، بتنفيذ 84 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 15 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جيتكس” بنسبة 20%.
وتراجعت بنهاية جلسة اليوم أسعار 137 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب شركة العبور” بنحو 68.08%، فيما لم تتغير أسعار 56 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 1.81 تريليون جنيه.
وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن تنتهى مرحلة الهبوط قريبًا خاصةً بعد أن تراجع المؤشر الرئيسى لمستويات 26 ألف نقطة و26400 نقطة، ليستهدف بها منطقة مقاومة 27500 نقطة وصولًا لمستوى 28 ألف نقطة.
وأضاف أن إقرار صندوق النقد الدولى للمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر والموافقة على صرف 820 مليون دولار من قيمة القرض، له تأثير إيجابى حيث سيدفع الأجانب للدخول للسوق مرة أخرى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين وحدهم للبيع بصافى تعاملات نحو 136 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89.42%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات بلغت 58 مليون جنيه و78 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 7.99% و2.59% على التوالى.
ونفذ الأفراد 69.49% من التعاملات، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 21 مليون جنيه، واتجه المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 90 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 30.5% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات المحلية مسجلين صافى بيع 226 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 80 مليون جنيه و76 مليون جنيه على التوالى.
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