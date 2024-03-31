توسع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.8 خلال شهر مارس الماضي، ليعود إلى منطقة التوسع، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، فيما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وأوضحت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن هذا الانتعاش الإيجابي جاء بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش بدأت في أكتوبر 2023، ما يشير إلى تعافي نشاط التصنيع في الصين.
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وقال“تشاو تشينج خه”، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن 15 من أصل 21 قطاعا شملها الاستطلاع كانت في منطقة التوسع في مارس، بزيادة 10 عن الشهر السابق، حيث قامت الشركات بتسريع الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع.
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