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توسع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بالصين

3/31/2024 2:21:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأحد، تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.8 خلال شهر مارس الماضي، ليعود إلى منطقة التوسع، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، فيما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وأوضحت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن هذا الانتعاش الإيجابي جاء بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش بدأت في أكتوبر 2023، ما يشير إلى تعافي نشاط التصنيع في الصين.

موضوعات متعلقة الشركات الآسيوية بحاجة لإدراك أبعاد الذكاء الاصطناعي “التنمية الإفريقي” يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

وقال“تشاو تشينج خه”، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن 15 من أصل 21 قطاعا شملها الاستطلاع كانت في منطقة التوسع في مارس، بزيادة 10 عن الشهر السابق، حيث قامت الشركات بتسريع الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع.

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