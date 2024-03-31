وزارة البترول: 8.8 مليار جنيه إيرادات مصر للصيانة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة مصر للصيانة عن زيادة حجم الإيرادات والتعاقدات داخل مصر وخارجها عام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن عام 2022، حيث بلغ حجم التعاقدات 11 مليارا بنسبة زيادة 15% عن عام 2022.
وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – خلال الجمعية العامة للشركة اليوم /الأحد/ لاعتماد نتائج أعمال عام 2023 – بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة من حجم أعمال وأهم مشروعاتها، واستراتيجيتها التي تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030 وتتكون من عدة عناصر تعكس بوضوح تقدم الشركة على كافة المحاور عام تلو الآخر.
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وأضاف أنه على ثقة بأن الشركة لها رؤية واضحة تمكنها من زيادة حجم أعمالها وخاصة في الخارج، حيث تملك الشركة كافة الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي بسياساتها التي تتبعها فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة، ووجود تخصصات فنية متميزة ممكنة لها بالفعل الحصول على تصنيف عالمي، بالإضافة إلى تطور وزيادة حجم أعمالها بشكل كبير، وأنه على ثقة من استمرار هذا النجاح لوجود رؤية واضحة للشركة وخطة عمل ناجحة على أسس استراتيجية سليمة.
من جانبه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أوضح المهندس خالد إبراهيم، أن شركة مصر للصيانة استطاعت الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، من حروب وأزمات اقتصادية والتي أدت بدورها لتقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار المنتجات البترولية متجاوزة هذه التحديات لتحافظ على الريادة في مجال تقديم خدمات الصيانة المتكاملة.
ولفت إلى أن الأداء المتميز ساهم في الارتقاء بمستوى تصنيف الشركة لدى قامة أكبر المقاولين الدوليين (ENR) للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز 212 ضمن قائمة أكبر 250 مقاولا دوليا لعام 2023، ولأول مرة تحتل المركز الخامس عالمياً في التصنيف في مجال خدمات الصيانة مع نفس الجهة وبذلك تكون هي الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في تلك الفئة، كما استطاعت الشركة تحقيق المركز الرابع والعشرين عالمياً والثالث محلياً في مجال خدمات خطوط الأنابيب مع نفس الجهة المانحة.
وأضاف أن الشركة تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تستمد محاورها الأساسية وترتكز على رؤى وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفترة المقبلة ستشهد ما بدأناه في العام الحالي من تنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية وتطوير موارد الشركة ومجال أعمالها داخل وخارج مصر بالاعتماد على ما تملكه من مقومات وخبرات بشرية ومادية مميزة.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة حجم أعمالها خلال العام الحالي أو القادم، كما يسعون وفي المقام الأول إلى ضمان تحقيق النمو المتوازن لأعمال الشركة خلال السنوات القادمة وبما يمكنهم من تحقيق الاستدامة لكافة أعمالهم، بالإضافة إلى العمل على استحداث عدد من الأنشطة التي تتماشى وتدعم مجال أعمال الشركة.
المصدر:
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