وزارة البترول: 8.8 مليار جنيه إيرادات مصر للصيانة في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة مصر للصيانة عن زيادة حجم الإيرادات والتعاقدات داخل مصر وخارجها عام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت 8.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن عام 2022، حيث بلغ حجم التعاقدات 11 مليارا بنسبة زيادة 15% عن عام 2022.

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – خلال الجمعية العامة للشركة اليوم /الأحد/ لاعتماد نتائج أعمال عام 2023 – بالنتائج المتميزة التي حققتها الشركة من حجم أعمال وأهم مشروعاتها، واستراتيجيتها التي تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ورؤية مصر 2030 وتتكون من عدة عناصر تعكس بوضوح تقدم الشركة على كافة المحاور عام تلو الآخر.

موضوعاتالأردن يقرر رفع أسعار البنزين بنوعيه وتخفيض سعر الديزل الولايات المتحدة تشتري 2.8 مليون برميل نفط لملء احتياطيها الاستراتيجي خام برنت ينهي التداولات عند 87 دولارًا ويحقق مكاسب فصلية تتجاوز 13%

وأضاف أنه على ثقة بأن الشركة لها رؤية واضحة تمكنها من زيادة حجم أعمالها وخاصة في الخارج، حيث تملك الشركة كافة الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي بسياساتها التي تتبعها فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتنمية المستدامة، ووجود تخصصات فنية متميزة ممكنة لها بالفعل الحصول على تصنيف عالمي، بالإضافة إلى تطور وزيادة حجم أعمالها بشكل كبير، وأنه على ثقة من استمرار هذا النجاح لوجود رؤية واضحة للشركة وخطة عمل ناجحة على أسس استراتيجية سليمة.

من جانبه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أوضح المهندس خالد إبراهيم، أن شركة مصر للصيانة استطاعت الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، من حروب وأزمات اقتصادية والتي أدت بدورها لتقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار أسعار المنتجات البترولية متجاوزة هذه التحديات لتحافظ على الريادة في مجال تقديم خدمات الصيانة المتكاملة.

ولفت إلى أن الأداء المتميز ساهم في الارتقاء بمستوى تصنيف الشركة لدى قامة أكبر المقاولين الدوليين (ENR) للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز 212 ضمن قائمة أكبر 250 مقاولا دوليا لعام 2023، ولأول مرة تحتل المركز الخامس عالمياً في التصنيف في مجال خدمات الصيانة مع نفس الجهة وبذلك تكون هي الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في تلك الفئة، كما استطاعت الشركة تحقيق المركز الرابع والعشرين عالمياً والثالث محلياً في مجال خدمات خطوط الأنابيب مع نفس الجهة المانحة.

وأضاف أن الشركة تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تستمد محاورها الأساسية وترتكز على رؤى وخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفترة المقبلة ستشهد ما بدأناه في العام الحالي من تنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية وتطوير موارد الشركة ومجال أعمالها داخل وخارج مصر بالاعتماد على ما تملكه من مقومات وخبرات بشرية ومادية مميزة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة حجم أعمالها خلال العام الحالي أو القادم، كما يسعون وفي المقام الأول إلى ضمان تحقيق النمو المتوازن لأعمال الشركة خلال السنوات القادمة وبما يمكنهم من تحقيق الاستدامة لكافة أعمالهم، بالإضافة إلى العمل على استحداث عدد من الأنشطة التي تتماشى وتدعم مجال أعمال الشركة.

المصدر: