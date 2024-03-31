المصانع تتحوط ضد أزمات الاستيراد بتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا

MENAFN - Al-Borsa News)تسعى عدد من القطاعات الصناعية إلى توطين بعض مدخلات الإنتاج المستوردة تحوطًا ضد وقوع أى أزمات مستقبلية تضر بمعدلات الإنتاج.

وتتطلع الحكومة إلى تسريع الشركات وتيرة توطين المنتجات المستوردة بغرض تقديم منتج عالى الجودة ومنافس للمنتج العالمى للوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية بعد الإفراجات الجمركية المتتالية عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة حددت نصيب قطاع الصناعات الهندسية من الـ 152 فرصة استثمارية التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعددها 70 فرصة، من أبرزها المواتير والمنتجات البلاستيكية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن خطوة اتجاه الشركات نحو تعميق مستلزمات الإنتاج تأتى بهدف التحوط ضد وقوع أزمات أخرى عقب أزمة الدولار الأخيرة، والتوترات الحالية فى البحر الأحمر وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجتمع مع المصنعين والشركات وتعقد اجتماعات دورية لتوطين مدخلات الإنتاج محليًا لتفادى تعرض الصناع لأزمات جديدة، وأيضًا المساهمة فى زيادة حجم الصادرات.

أضاف لـ ((البورصة))، أن نسبة المكون المحلى بالقطاعات الصناعية الهندسية تتراوح بين 30 و60%.

وأشار إلى أن هناك 52 شركة مصرية تقدمت لغرفة الصناعات الهندسية لتصنيع عدد من المنتجات المستوردة، متوقعًا أن تحد تلك الآلية من ارتفاعات الأسعار مستقبلًا وتدعم وفرة المدخلات فى السوق المحلى.

ووفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، فقد ارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الهندسية بنسبة 10% خلال أول 11 شهرًا من 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تسعى لتوطين بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة لتجنب تكرار أزمة نقص مدخلات الإنتاج عقب تباطؤ البنوك فى فتح اعتمادات مستندية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن نصيب قطاع الصناعات النسيجية 14 فرصة استثمارية تسهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 7 مليارات دولار يستنزفها القطاع سنويًا فى شراء المدخلات، وجاء أبرزها الغزول الخام والنسيج، والألياف الصناعية، وخيوط البوليستر، والأقمشة.

لفت إلى أن الغرفة بصدد التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع خطة لتنمية القطاع من خلال إجراء دراسة حول الصناعات النسيجية فى مصر وتوجيه المستثمرين لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة محليًا.

وأوضح، أن توسع المستثمرين فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وخاصة المتعلقة بالملابس الجاهزة من شأنه أن يساعد على نمو صادرات القطاع، وترشيد فاتورة الاستيراد وخفض سيولة دولارية.

وقال هشام الجزار وكيل غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن الغرفة سلطت التركيز على توطين بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة فى السوق المحلى كالحرير والخرز والصوف، والتى لاقت أزمة فى استيرادها لسد احتياجات المصانع.

أضاف لـ ((البورصة))، أن بعض المستثمرين لديهم رغبة فى تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، ولكن ما يحتاجه المستثمر هو توفير بعض التسهيلات المشجعة للاستثمار فى تلك المجالات.

وأكد، أن الغرفة تسعى لتنفيذ خطوة التوطين بما يسهم فى زيادة حجم صادرات القطاع ووصولها لـ 3 مليارات دولار مقابل تسجيل نحو 250 مليون دولار سنويًا.

وقال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد العربى للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، إن القطاع يسعى لتوطين 30 فرصة استثمارية من 152 فرصة.

وأكد لـ ((البورصة))، أن قطاع الطباعة والتغليف قطاع ضخم للغاية وله تأثير على جميع السلع. مشددًا على ضرورة تعميق الخامات التى تدخل فى عملية الإنتاج من أجل تعميق الصناعة.

أشار إلى أن هناك بعض مستلزمات إنتاج تلك الصناعة لا تتوفر محليًا، ولكن يمكن استبدالها بمستلزمات أخرى محليًا يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد ويعمل على توطين المنتج محليًا.

أكد أنه فى حالة تم توطين تلك الصناعة سيوفر من حجم استيراد القطاع نحو 50%.

و قال نديم إلياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، إن توطين منتجات القطاع على رأس أولوياته، للتحوط من أى أزمات جديدة فضلًا عن زيادة نسبة الصادرات.

وأضاف لـ ((البورصة))، أن هذا الأمر يتطلب إنشاء بعض المصانع فى مصر منها مصنع للأحبار وتصنيع ألواح الطباعة محليًا كما يحتاج إلى فتح مصنع ورق طباعة وكتابة.