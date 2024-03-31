%20 نموًا فى مبيعات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها منذ بداية العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: خفض أسعار الزيوت 25% تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء
حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 20% نموًا فى مبيعاتها منذ بداية العام المالى وحتى شهر مارس الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
قال مصدر بالشركة إن الشركة حققت مبيعات بقيمة مليارى جنيه منذ بداية العام المالى وحتى شهر مارس الجاري، وتوجه نحو 90% من إنتاجها للبطاقات التموينية.
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أضاف المصدر لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للمصنع من الزيوت تقدر بنحو 300 طن يوميا، لافتا إلى أن الشركة بدأت فى خفض أسعار الزيوت العبوات الواحد لتر من 92 و94 جنيها إلى 65 و70 جنيها وذلك بالتزامن مع مبادرة مجلس الوزارء بخفض أسعار السلع الأساسية.
أوضح المصدر أن الشركة لا تخطط للتوسع فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكاليف من الغاز والكهرباء بجانب أزمة السيولة الدولارية التى شهدتها البلاد العام الماضى خاصة وان كافة مكينات التصنيع يتم استيرادها من الخارج.
تابع أن، الشركة تصدر بعضا من منتجاتها من“الأحماض الدهنية وبودرة مسحوق الغسيل”، مقدرا إجمالى الصادرات منذ بداية العام المالى الحالى بنحو 800 ألف دولار.
أشار إلى أنه، من المستهدف أن تصل قيمة الصادرات لنحو مليون دولار بنهاية العام المالى الحالى، موضحا أن إجمالى إنتاج الشركة من بودرة مسحوق الغسيل ألف طن شهريا وكمية مماثلة من الأعلاف ونحو 250 طنا شهريا من الأحماض الدهنية.
وتملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين نحو 31% من أسهم الشركة والباقى للقطاع الخاص.
يتمثل النشاط الأساسى الذى تأسست من أجله شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها فى إنتاج زيوت الطعام النقية والمكررة لكافة الاستخدامات المنزلية، والمسليات النباتية، والشورتنج والمارجرين، وصابون التواليت والغسيل والجلسرين وجميع أنواع المنظفات، بالإضافة إلى صناعة أعلاف الماشية وأعلاف الدواجن.
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