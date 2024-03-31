%20 نموًا فى مبيعات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها منذ بداية العام المالى الحالى

حققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 20% نموًا فى مبيعاتها منذ بداية العام المالى وحتى شهر مارس الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

قال مصدر بالشركة إن الشركة حققت مبيعات بقيمة مليارى جنيه منذ بداية العام المالى وحتى شهر مارس الجاري، وتوجه نحو 90% من إنتاجها للبطاقات التموينية.

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أضاف المصدر لـ”البورصة” أن الطاقة الإنتاجية للمصنع من الزيوت تقدر بنحو 300 طن يوميا، لافتا إلى أن الشركة بدأت فى خفض أسعار الزيوت العبوات الواحد لتر من 92 و94 جنيها إلى 65 و70 جنيها وذلك بالتزامن مع مبادرة مجلس الوزارء بخفض أسعار السلع الأساسية.

أوضح المصدر أن الشركة لا تخطط للتوسع فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكاليف من الغاز والكهرباء بجانب أزمة السيولة الدولارية التى شهدتها البلاد العام الماضى خاصة وان كافة مكينات التصنيع يتم استيرادها من الخارج.

تابع أن، الشركة تصدر بعضا من منتجاتها من“الأحماض الدهنية وبودرة مسحوق الغسيل”، مقدرا إجمالى الصادرات منذ بداية العام المالى الحالى بنحو 800 ألف دولار.

أشار إلى أنه، من المستهدف أن تصل قيمة الصادرات لنحو مليون دولار بنهاية العام المالى الحالى، موضحا أن إجمالى إنتاج الشركة من بودرة مسحوق الغسيل ألف طن شهريا وكمية مماثلة من الأعلاف ونحو 250 طنا شهريا من الأحماض الدهنية.

وتملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين نحو 31% من أسهم الشركة والباقى للقطاع الخاص.

يتمثل النشاط الأساسى الذى تأسست من أجله شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها فى إنتاج زيوت الطعام النقية والمكررة لكافة الاستخدامات المنزلية، والمسليات النباتية، والشورتنج والمارجرين، وصابون التواليت والغسيل والجلسرين وجميع أنواع المنظفات، بالإضافة إلى صناعة أعلاف الماشية وأعلاف الدواجن.