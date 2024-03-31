((اتحاد المستثمرين)) يعرض على ((الأعلى للاستثمار)) مقترحات لتحسين بيئة الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا بنهاية الأسبوع الجارى، لإعداد قائمة بالمقترحات المحفزة لبيئة الأعمال لعرضها فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقرر عقده الشهر الجارى.

وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، وأحد ممثلى منظمات الأعمال بالمجلس الأعلى للاستثمار، إنه من المقرر مراجعة نتائج قرارات الاجتماع السابق الذى عقد فى مايو 2023 لأن البعض منها لم يطبق حتى الآن.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الاجتماع سيبحث نتائج الانفراجة الدولارية التى نتجت عن صفقة رأس الحكمة، ونظرة المستثمرين المستقبلية بعد القضاء على السوق الموازي والاستقرار على سعر موحد للعملة الأجنبية.

ذكر، أن غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل المسئولين للقرارات المتخذة من قبل المجلس إحدى المحاور التى ستناقش بالاجتماع.

وطلب مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

وقال معتصم راشد، إن صدور مزيد من الحوافز التشجيعية عقب انعقاد المجلس المرتقب يساعد على تنشيط المناخ الاستثمارى خاصة بعد الإفراجات الجمركية وتوفير سيولة دولارية للمستوردين.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار 22 قراراً لتحفيز مناخ الأعمال، وكان أبرزها الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين لنمو الشركات الناشئة فى مصر، ودراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005.

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتلتزم أجهزة الدولة بتنفيذها.