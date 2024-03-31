((اتحاد المستثمرين)) يعرض على ((الأعلى للاستثمار)) مقترحات لتحسين بيئة الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا بنهاية الأسبوع الجارى، لإعداد قائمة بالمقترحات المحفزة لبيئة الأعمال لعرضها فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المقرر عقده الشهر الجارى.
وقال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، وأحد ممثلى منظمات الأعمال بالمجلس الأعلى للاستثمار، إنه من المقرر مراجعة نتائج قرارات الاجتماع السابق الذى عقد فى مايو 2023 لأن البعض منها لم يطبق حتى الآن.
موضوعات متعلقة
المصانع تتحوط ضد أزمات الاستيراد بتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا تنفيذ 50 برجاً ضمن المرحلة العاجلة لتطوير جزيرة الوراق ((رجال الأعمال المصريين)) تسعى لجذب استثمارات صينية بقيمة مليار دولار
أضاف لـ((البورصة))، أن الاجتماع سيبحث نتائج الانفراجة الدولارية التى نتجت عن صفقة رأس الحكمة، ونظرة المستثمرين المستقبلية بعد القضاء على السوق الموازي والاستقرار على سعر موحد للعملة الأجنبية.
ذكر، أن غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل المسئولين للقرارات المتخذة من قبل المجلس إحدى المحاور التى ستناقش بالاجتماع.
وطلب مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
وقال معتصم راشد، إن صدور مزيد من الحوافز التشجيعية عقب انعقاد المجلس المرتقب يساعد على تنشيط المناخ الاستثمارى خاصة بعد الإفراجات الجمركية وتوفير سيولة دولارية للمستوردين.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار 22 قراراً لتحفيز مناخ الأعمال، وكان أبرزها الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين لنمو الشركات الناشئة فى مصر، ودراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتلتزم أجهزة الدولة بتنفيذها.
MENAFN31032024000202011048ID1108041365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.