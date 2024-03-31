((مطاحن شمال القاهرة)) تستهدف تسويق 180 ألف طن قمح خلال موسم التوريد المحلى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، شراء 180 ألف طن قمح محلى خلال موسم التوريد فى شهر أبريل الجارى.
قال أحمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السعات التخزينية الحالية تصل إلى 200 ألف طن، من خلال 4 صوامع و3 بناكر.
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أوضح فى تصريحات لـ“البورصة”، أن الشركة أنتجت نحو 10 أطنان من كعك العيد، كما انتهت من بيع 6 أطنان منها للشركات والمحلات بجانب منافذ البيع الخاصة بالشركة البالغ عددها 26 منفذًا.
تابع أن الأسعار تتراوح بين 170 جنيها لكيلو الكعك السادة و140 جنيها لكيلو البسكوت و210 لكيلو الكعك بالمكسرات و200 جنيه لكيلو الغريبة و 210 لكيلو“البيتى فور” و160 جنيها لكيلو الكعك بالعجوة والملبن، مشيرًا إلى أنها تقل عن أسعار المحلات المنافسة نحو 25%.
أضاف أن أسعار الدقيق سجلت تراجعًا منذ نحو أسبوعين ليسجل الطن 19 ألف جنيه بدلًا من 25 و27 ألف جنيه للطن قبل التراجع، لافتًا إلى أن الشركة لديها 10 مطاحن بطاقة 1200 طن يوميًا بجانب مصنع للمكرونة بطاقة 350 طنا يوميًا ومخبزين.
وقال العيسوى، إن منتجات الشركة يتم طرحها فى كافة المعارض التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظات الجمهورية، إضافة إلى المنافذ التابعة لها بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25%.
ارتفعت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة بنسبة 28%، خلال أول 8 أشهر من العام المالى الجارى.
أوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها سجلت صافى ربح بلغ 48.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير 2024، مقابل أرباح بقيمة 37.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
تعد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تأسيسها فى مارس 1967 بالقرار الجمهورى رقم 2474 لسنة 1965، والمعدل طبقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
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