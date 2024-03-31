((مطاحن شمال القاهرة)) تستهدف تسويق 180 ألف طن قمح خلال موسم التوريد المحلى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، شراء 180 ألف طن قمح محلى خلال موسم التوريد فى شهر أبريل الجارى.

قال أحمد العيسوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السعات التخزينية الحالية تصل إلى 200 ألف طن، من خلال 4 صوامع و3 بناكر.

موضوعات%20 نموًا فى مبيعات“الزيوت المستخلصة ومنتجاتها” منذ بداية العام المالى الحالى المصانع تتحوط ضد أزمات الاستيراد بتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار اللحم القائم

أوضح فى تصريحات لـ“البورصة”، أن الشركة أنتجت نحو 10 أطنان من كعك العيد، كما انتهت من بيع 6 أطنان منها للشركات والمحلات بجانب منافذ البيع الخاصة بالشركة البالغ عددها 26 منفذًا.

تابع أن الأسعار تتراوح بين 170 جنيها لكيلو الكعك السادة و140 جنيها لكيلو البسكوت و210 لكيلو الكعك بالمكسرات و200 جنيه لكيلو الغريبة و 210 لكيلو“البيتى فور” و160 جنيها لكيلو الكعك بالعجوة والملبن، مشيرًا إلى أنها تقل عن أسعار المحلات المنافسة نحو 25%.

أضاف أن أسعار الدقيق سجلت تراجعًا منذ نحو أسبوعين ليسجل الطن 19 ألف جنيه بدلًا من 25 و27 ألف جنيه للطن قبل التراجع، لافتًا إلى أن الشركة لديها 10 مطاحن بطاقة 1200 طن يوميًا بجانب مصنع للمكرونة بطاقة 350 طنا يوميًا ومخبزين.

وقال العيسوى، إن منتجات الشركة يتم طرحها فى كافة المعارض التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظات الجمهورية، إضافة إلى المنافذ التابعة لها بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25%.

ارتفعت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة بنسبة 28%، خلال أول 8 أشهر من العام المالى الجارى.

أوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أنها سجلت صافى ربح بلغ 48.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير 2024، مقابل أرباح بقيمة 37.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

تعد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تأسيسها فى مارس 1967 بالقرار الجمهورى رقم 2474 لسنة 1965، والمعدل طبقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.