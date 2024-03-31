شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة صناعة الصواريخ الصينية سبيس إيبوك يوم الأحد تعاونها مع منصة التجارة الإلكترونية تاوباو التابعة لمجموعة علي بابا لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لخدمات التوصيل السريع التي يمكن أن تصل إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة.
والمشروع حالياً في المراحل التجريبية المبكرة ويهدف إلى تطوير صاروخ قادر على حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعة 120 متراً مكعباً، وفقاً لما أعلنته شركة سبيس إيبوك في إشعار على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وي تشات، ونقلته رويترز.
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وتتطلع شركة سبيس إيبوك ومقرها بكين إلى استخدام صاروخها يوانشينغ-1 واستكمل الصاروخ بالفعل اختبارات لقياس الاحتراق في المحرك واستعادته من مناطق في البحر خلال العام الماضي.
وستجري الشركة اختبارات التوصيل بالصواريخ في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن تحقيق أهدافها الطموحة لن يكون سهلاً على المدى القصير.
ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى توسيع الصناعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الفضاء التجاري، الذي يعتبر أساسياً لبناء مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة.
وحققت الصين العام الماضي رقماً قياسياً جديداً في مجال إطلاق الصواريخ المدارية حيث وصل عددها إلى 67 عملية إطلاق، وشمل ذلك 17 عملية إطلاق تجارية، ارتفاعاً من عشرة عمليات إطلاق تجارية في عام 2022.
وحصلت شركة سبيس إيبوك على 200 مليون يوان (27.70 مليون دولار أميركي) خلال جولة التمويل الثالثة التي أجرتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041363
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