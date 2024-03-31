شركة صينية للصواريخ تطمح لتوصيل البضائع لأي مكان في ساعة واحدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة صناعة الصواريخ الصينية سبيس إيبوك يوم الأحد تعاونها مع منصة التجارة الإلكترونية تاوباو التابعة لمجموعة علي بابا لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لخدمات التوصيل السريع التي يمكن أن تصل إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة.

والمشروع حالياً في المراحل التجريبية المبكرة ويهدف إلى تطوير صاروخ قادر على حمل ما يصل إلى عشرة أطنان من البضائع في حاوية سعة 120 متراً مكعباً، وفقاً لما أعلنته شركة سبيس إيبوك في إشعار على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وي تشات، ونقلته رويترز.

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وتتطلع شركة سبيس إيبوك ومقرها بكين إلى استخدام صاروخها يوانشينغ-1 واستكمل الصاروخ بالفعل اختبارات لقياس الاحتراق في المحرك واستعادته من مناطق في البحر خلال العام الماضي.

وستجري الشركة اختبارات التوصيل بالصواريخ في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن تحقيق أهدافها الطموحة لن يكون سهلاً على المدى القصير.

ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى توسيع الصناعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاع الفضاء التجاري، الذي يعتبر أساسياً لبناء مجموعات من الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد والملاحة.

وحققت الصين العام الماضي رقماً قياسياً جديداً في مجال إطلاق الصواريخ المدارية حيث وصل عددها إلى 67 عملية إطلاق، وشمل ذلك 17 عملية إطلاق تجارية، ارتفاعاً من عشرة عمليات إطلاق تجارية في عام 2022.

وحصلت شركة سبيس إيبوك على 200 مليون يوان (27.70 مليون دولار أميركي) خلال جولة التمويل الثالثة التي أجرتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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