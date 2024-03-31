التنمية الإفريقي يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء

MENAFN - Al-Borsa News) وقع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق قرض بقيمة 75 مليون دولار مع مؤسسة نيجيرية منتجة للأسمدة والكيماويات فيما يدعم القرض زيادة الإنتاج وتطوير محطة ميناء للصادرات، ودعم إنتاج الغذاء وخلق فرص العمل في البلاد.

وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض يدعم التوسع في تطوير خط لإنتاج سماد اليوريا ومحطة شحن جديدة ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد 1.4 مليون طن متري من اليوريا، وهو أحد الأسمدة الأكثر استخداما على مستوى العالم.

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وأوضح أن خط إنتاج أسمدة اليوريا يخدم السوق المحلية، والقطاع الزراعي في البلاد، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي ويوظف حوالي ثلث قوتها العاملة، وخلق ما يصل إلى 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في نيجيريا.

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