التنمية الإفريقي يمول مؤسسة نيجيرية بـ75 مليون دولار لدعم أمن الغذاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع البنك الأفريقي للتنمية اتفاق قرض بقيمة 75 مليون دولار مع مؤسسة نيجيرية منتجة للأسمدة والكيماويات فيما يدعم القرض زيادة الإنتاج وتطوير محطة ميناء للصادرات، ودعم إنتاج الغذاء وخلق فرص العمل في البلاد.
وذكر بيان صادر عن البنك الأفريقي للتنمية أن القرض يدعم التوسع في تطوير خط لإنتاج سماد اليوريا ومحطة شحن جديدة ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد 1.4 مليون طن متري من اليوريا، وهو أحد الأسمدة الأكثر استخداما على مستوى العالم.
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وأوضح أن خط إنتاج أسمدة اليوريا يخدم السوق المحلية، والقطاع الزراعي في البلاد، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي ويوظف حوالي ثلث قوتها العاملة، وخلق ما يصل إلى 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في نيجيريا.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108041362
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