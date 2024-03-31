الشركات الآسيوية بحاجة لإدراك أبعاد الذكاء الاصطناعي

برز الذكاء الاصطناعي باعتباره أكثر التكنولوجيات الحديثة إثارة للاهتمام في عالم الأعمال.

فقد كان الحماس بشأنه قويًا بشكل خاص في آسيا، إذ أصبح سباق تبني الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية.

من تكتلات الأعمال إلى ورش العمل في القرى الصغيرة، تعمل الشركات بشغف على دمج حلول الذكاء الاصطناعي ذات مستويات التعقيد المتفاوت في أماكن عملها، مدفوعة بالاعتقاد بأن التكنولوجيا قد تعزز الإنتاجية بشكل كبير وتضعها في وضع أقوى وسط منافسة شرسة في السوق.

ومع ذلك، غالبًا ما يتم التغاضي عن تكاليف الموارد البشرية والعواقب غير المقصودة التي قد تُحبط الغرض الأساسي من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة أكبر.

ودون مراجعة دقيقة لممارسات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرض الشركات لخسائر كبيرة على صعيد السمعة والمالية عند تعديل وتوسيع لوائح الذكاء الاصطناعي والبيانات.

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النقطة الأولى التي يجب ملاحظتها هي أن قادة الأعمال غالبًا ما يقللون من أهمية الجهد البشري المطلوب لبدء العمل على أنظمة الذكاء الاصطناعي والحفاظ عليها.

فقد يتطلب تصميم الذكاء الاصطناعي بشكل فعال ومناسب لسياقات تشغيلية معينة تدخلاً بشريًا كبيرًا، ويجب أن يتحمل البشر عبء جمع البيانات وتصنيفها وتنظيفها لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويُكلف الموظفون البشريون أيضًا بترجمة أهداف العمل إلى تنسيقات مفهومة للذكاء الاصطناعي، وبعيدًا عن الإعداد الأولي، عادةً ما تكون هناك حاجة إلى إشراف بشري مستمر لتصحيح الأخطاء وتقديم الملاحظات لإجراء التعديلات.

يذكر أن عبء هذا العمل لا يقع على عاتق متخصصي الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يقع أيضًا على عاتق الموظفين العاديين الذين يتفاعلون مع الذكاء الاصطناعي ضمن مهامهم العادية.

في الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي إبطاء العمليات إذا لم تصل الأنظمة بعد إلى الأداء الأمثل، وقد يتطلب ذلك من الموظفين البشريين تخصيص وقت كبير لمساعدة الذكاء الاصطناعي بدلاً من تنفيذ المهام المخططة.

ويمكن أن يكون عدم التطابق بين التكاليف والفوائد المحققة من الذكاء الاصطناعي مرهقًا بشكل خاص للشركات الصغيرة، التي قد تواجه خطر استنزاف الموارد بتحولها السريع نحو الذكاء الاصطناعي إذا لم توضع النفقات المطلوبة لتحقيق الأداء الأمثل في الاعتبار.

ثمة نقطة ثانية يجب ملاحظتها وهي أن الشركات غالبًا ما تفشل في تقدير مدى تعقيد ردود الفعل البشرية تجاه الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بدلاً من العمل بجدية أكبر وأسرع في ظل مراقبة إنتاجية الذكاء الاصطناعي، يطور بعض العمال استراتيجيات مضادة للتلاعب بالنظام لصالحهم.

وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على حلول الذكاء الاصطناعي الأقل تطورًا، والتي غالبًا ما تحقق هدفًا واحدًا على حساب هدف آخر، مما يعيق مصالح الشركة على المدى الطويل.

فعلى سبيل المثال، تُستخدم أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي في الصين بشكل شائع لمراقبة أنشطة الموظفين وتعيين المهام وتقييم أداء الموظفين، ثم يتعلم بعض الموظفين تقديم سلوكيات“مُرضية للذكاء الاصطناعي”.

يبذل الموظفون أيضًا جهدًا إضافيًا لضمان تعرف النظام على عملهم، فقد تحدث أحد العمال عن قضاء وقت أكثر في كتابة مذكرات العمل وتحديث سجلات النظام الخاصة بعمله بدلاً من إنجاز المهام فعليًا، وهذا النوع من التطور قد يعيق نمو الشركات على المدى الطويل.

النقطة الثالثة، يمكن أن يثير الاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة تتعلق بالامتثال وأمن البيانات بالنسبة للشركات، فقد جمعت الشركات بيانات وفيرة للتدريب النموذجي لتحقيق أقصى فائدة من وظائف الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن تنتهك هذه الأنواع من الممارسات قانون حماية المعلومات الشخصية الصيني لعام 2021، والذي يصنف المعلومات البيومترية والسجلات الصحية الطبية ومعلومات الحساب المالي ياعتبارها بيانات حساسة، كما تخضع الشركات لغرامات تصل إلى 50 مليون يوان (6.9 مليون دولار)، أو 5% من الإيرادات المحققة في العام السابق، نظير سوء التعامل مع مثل هذه البيانات.

يمكن أن تكون الشركات أيضًا مسؤولة عن الممارسات غير اللائقة بموجب المتطلبات الصينية الجديدة بشأن شفافية البيانات وأمنها ودقتها.

فخلال 2022، تكبدت شركة نقل الركاب الصينية“ديدي جلوبال”، والتي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمطابقة العملاء والسائقين وحساب الأسعار وتحسين المسارات، غرامة قدرها 8 مليارات يوان بسبب انتهاكات قانونية، مثل جمع معلومات عن الركاب بما فيها معلومات متعلقة بالوجه وعناوين المنازل ومعلومات الهاتف.

يذكر أن الشركات التي تفتقر إلى بنية تحتية حاسوبية قوية لحماية البيانات الشخصية المخزنة قد تكون عرضة لانتهاكات البيانات.

ففي 2019، سُربت قاعدة بيانات تحتوي على ملفات تعريف 33 مليون باحث عن عمل صيني، بما فيها معلومات الاتصال وتاريخ العمل والأجور.

وبعد ذلك بعام، فرض مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (630 ألف دولار) على شركة طيران“كاثي باسيفيك” في هونج كونج لفشلها في تأمين بيانات العملاء بشكل مناسب من المتسللين.

رغم أن الخوف من التخلف عن المنافسين في اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يكون أمرًا شاقًا، فإن التثبيت المتسرع لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد يكون ضارًا بنفس القدر.

ثمة العديد من المتغيرات التي تؤثر على ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي سيكون مناسبًا للشركة، ويجب على قادة الأعمال أن يكونوا على دراية بالعواقب المحتملة غير المقصودة والمخاطر القانونية، ومن المحتمل أن تتجاوز تكاليف الذكاء الاصطناعي الفوائد التي تعود على غير الحذرين.