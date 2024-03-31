غالانت:“حماس تنهار من الداخل... عناصرها لا يتحملون الضغط”

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن حركة حماس باتت“تتفكك من الداخل” على وقع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 177 يوما، وزعم أن“مخربو الحركة” وفق تعبيره، باتوا“غير قادرين على تحمل الضغط”.

جاء ذلك في جولة ميدانية تفقد غالانت خلالها غالانت الفرقة 98 وأجرى تقييما للوضع الأمني في مقر الفرقة العسكرية، واستمع إلى إحاطة قدمها قائدها، الضابط دان غولدفوس،“حول الأنشطة العملياتية والمعلومات التي تم جمعها ميدانيا والمخربين الذين ألقت القوات القبض عليهم”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

ونقل البيان عن غالانت قوله“لقد زرت مقر الفرقة 98 هذا الصباح، والتقيت بالمقاتلين والقادة، وتحدثت مع المقاتلين في وحدة 'راكب السماء' (مسيرات من طراز“سكاي رايدر”) الذين يقدمون معلومات استخباراتية دقيقة للغاية للقوات. في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، وقع مئات المخربين في الأسر وما يقولونه عما حدث لهم يحكي القصة بأكملها”.

وتابع“يقولون إن حماس تنهار من الداخل، والثمن الذي يدفعونه باهظ للغاية، ويشهد المخربون بأنفسهم بأنهم لم يعد بإمكانهم تحمل هذا الضغط؛ ذلك سيقودنا إلى بالقضاء على كل من شارك في أحداث 7/10، بما في ذلك المخربون الصغار والكبار والكبار للغاية الذين كانوا داخل المنطقة أو الذين أصدروا الأوامر”.

وأضاف“سوف نستمر في هذه العملية (العسكرية) حتى تحقيق هذه النتيجة مع كافة المخربين في كافة أنحاء قطاع غزة. وفي الأيام القليلة الماضية، شهدنا أيضًا تقدمًا كبيرًا جدًا، سواء في نوعية المخربين في الميدان أو في القادة الكبار، حتى القادة الكبار جدًا”.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، استعرض في محادثة مع نظيره الإسرائيلي، هرتسي هليفي، المقترح الأميركي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء السبت.

وذكر التقرير أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أجرى مكاملة هاتفية مع هليفي خلال تواجد وزير الأمن الإسرائيلي، غالانت، في واشنطن؛ استعرض خلالها المطالب الأميركية من الحكومة الإسرائيلية تمهيدا لشن هجوم عسكري واسع على منطقة رفح التي تأوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وفيما تحذّر الأمم المتحدة من أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، استعرض خلال محادثته مع هليفي، مقترحا أميركيا لشكل العملية العسكرية في رفح.

ويشمل المقترح الأميركي عزل منطقة رفح وتطويقها بواسطة الجيش الإسرائيلي.

– وسائل تكنولوجية (كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار)، لإحكام إغلاق الحدود المصرية الى جانب تنفيذ عمليات اقتحام ومداهمات موجهة ومركزة على أهداف محددة بناء على معلومات استخباراتية.

كما يتضمن إقام غرفة عمليات مشتركة مع الولايات المتحدة لتنسيق العمليات في جنوب قطاع غزة هذا بالاضافة لطرح مقترح نشر قوة عربية مشتركة في غزة.



