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توقعات ببلوغ بيتكوين 150 ألف دولار خلال 2024!

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع مدير صندوق التحوط مارك يوسكو أن يتضاعف سعر عملة بيتكوين هذا العام إلى 150 ألف دولار.
ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «Morgan Creek» لإدارة رأس المال ـ في مقابلة مع «CNBC» الأميركية اطلعت عليها «العربية Business» ـ أنه يجب على المستثمرين تخصيص ما لا يقل عن 1% إلى 3% من بيتكوين في محافظهم الاستثمارية. «البيتكوين هو الملك. إنه الرمز السائد. وقال إنه في شكل أفضل من الذهب».
وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 147% خلال العام الماضي. وقد تجاوز مستوى 73 ألف دولار في وقت سابق من شهر مارس. أنهى الأسبوع عند مستويات فوق 70 ألف بقليل.
وأضاف يوسكو: «أعتقد أنه يمكن أن يرتفع بمقدار 10 أضعاف من هنا بسهولة خلال العقد المقبل».
ويعتبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، والتي تم إطلاقها في يناير، كمحرك صعودي رئيسي للعملة المشفرة. كما يتوقع يوسكو أن تؤدي عملية التنصيف المرتقبة إلى صدمة في العرض ما قد يؤدي إلى جولة أخرى من الرياح الداعمة الرئيسية للعملات المشفرة الرئيسية.
ومن المتوقع أن يتم التنصيف، الذي يخفض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف للحد من العرض، في أواخر أبريل، وقال يوسكو: «تاريخيا بعد حوالي تسعة أشهر من التنصيف، نشهد ذروة السعر قبل السوق الهابطة التالية».

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