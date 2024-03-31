توقعات ببلوغ بيتكوين 150 ألف دولار خلال 2024!

(MENAFN
- Al-Anbaa) يتوقع مدير صندوق التحوط مارك يوسكو أن يتضاعف سعر عملة بيتكوين هذا العام إلى 150 ألف دولار.
ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «Morgan Creek» لإدارة رأس المال ـ في مقابلة مع «CNBC» الأميركية اطلعت عليها «العربية Business» ـ أنه يجب على المستثمرين تخصيص ما لا يقل عن 1% إلى 3% من بيتكوين في محافظهم الاستثمارية. «البيتكوين هو الملك. إنه الرمز السائد. وقال إنه في شكل أفضل من الذهب».
وارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 147% خلال العام الماضي. وقد تجاوز مستوى 73 ألف دولار في وقت سابق من شهر مارس. أنهى الأسبوع عند مستويات فوق 70 ألف بقليل.
وأضاف يوسكو: «أعتقد أنه يمكن أن يرتفع بمقدار 10 أضعاف من هنا بسهولة خلال العقد المقبل».
ويعتبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، والتي تم إطلاقها في يناير، كمحرك صعودي رئيسي للعملة المشفرة. كما يتوقع يوسكو أن تؤدي عملية التنصيف المرتقبة إلى صدمة في العرض ما قد يؤدي إلى جولة أخرى من الرياح الداعمة الرئيسية للعملات المشفرة الرئيسية.
ومن المتوقع أن يتم التنصيف، الذي يخفض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف للحد من العرض، في أواخر أبريل، وقال يوسكو: «تاريخيا بعد حوالي تسعة أشهر من التنصيف، نشهد ذروة السعر قبل السوق الهابطة التالية».
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