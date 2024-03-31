ميد إنتاج البتروكيماويات العالمي سيتجاوز 3 54 ملايين طن سنويا في 2030

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد ان ترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بحلول عام 2030 في ضوء التوقعات ببدء تشغيل 1919 مجمعا لإنتاجها بحلول العام المذكور، كما أن معظمها سيكون في آسيا والشرق الأوسط، ما يزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات.
وفي التفاصيل، قالت المجلة إن من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز 2.6 مليون طن سنويا في عام 2030 وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 3.54 ملايين طن سنويا في عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا.
وقال التقرير إن الاستهلاك المتزايد للبتروكيماويات في صناعات الاستخدام النهائي خاصة في آسيا والشرق الأوسط سيستمر في دفع الطلب في هذه المناطق، وتعد آسيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم المناطق التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية في السنوات القادمة.
ويوجد في آسيا 1034 مصنعا مخططا ومعلنا عنه، منها 459 في الصين، بطاقة إجمالية تبلغ 226.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويقدر ان يبلغ الإنفاق الرأسمالي للمصانع في الصين نحو 177.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي الشرق الأوسط، تتم غالبية إضافات القدرات الإنتاجية في إيران، مع إضافات طاقة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 94.11 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وسيبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 51.6 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي الاتحاد السوفييتي السابق، تتم معظم إضافات القدرات في روسيا، مع إضافات قدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 81.22 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 55.9 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي أميركا الشمالية، تمتلك الولايات المتحدة 69 مصنعا للبتروكيماويات مخططا ومعلنا عنه، مما يضيف قدرة تبلغ حوالي 61.83 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وستبلغ النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 66.4 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي أفريقيا، تتم معظم إضافات الطاقة الإنتاجية في مصر، مع إضافات الطاقة المخططة والمعلنة بحوالي 14.52 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 14.7 مليار دولار في السنوات القادمة.
وفي أوقيانوسيا، تخطط أستراليا لإنفاق 11.6 مليار دولار لإضافة طاقة تبلغ حوالي 13.87 مليون طن سنويا، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2030.
وفي أوروبا، تتم معظم إضافات القدرات في پولندا، بقدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 1.82 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 1.64 مليار دولار في السنوات القادمة.
وفي أميركا الجنوبية، تخطط بوليفيا لإنفاق 1.02 مليار دولار في السنوات المقبلة لإضافة قدرة إنتاجية قدرها 1.40 مليون طن سنويا، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2030.
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