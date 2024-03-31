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ميد إنتاج البتروكيماويات العالمي سيتجاوز 3 54 ملايين طن سنويا في 2030

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد ان ترتفع الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بحلول عام 2030 في ضوء التوقعات ببدء تشغيل 1919 مجمعا لإنتاجها بحلول العام المذكور، كما أن معظمها سيكون في آسيا والشرق الأوسط، ما يزيد الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات.
وفي التفاصيل، قالت المجلة إن من المتوقع أن تنمو الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لتتجاوز 2.6 مليون طن سنويا في عام 2030 وتواصل ارتفاعها لتصل إلى 3.54 ملايين طن سنويا في عام 2030، وفقا لتقرير حديث صادر عن شركة غلوبل داتا.
وقال التقرير إن الاستهلاك المتزايد للبتروكيماويات في صناعات الاستخدام النهائي خاصة في آسيا والشرق الأوسط سيستمر في دفع الطلب في هذه المناطق، وتعد آسيا والشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق من أهم المناطق التي من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقات الانتاجية في السنوات القادمة.
ويوجد في آسيا 1034 مصنعا مخططا ومعلنا عنه، منها 459 في الصين، بطاقة إجمالية تبلغ 226.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويقدر ان يبلغ الإنفاق الرأسمالي للمصانع في الصين نحو 177.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي الشرق الأوسط، تتم غالبية إضافات القدرات الإنتاجية في إيران، مع إضافات طاقة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 94.11 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وسيبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 51.6 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي الاتحاد السوفييتي السابق، تتم معظم إضافات القدرات في روسيا، مع إضافات قدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 81.22 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 55.9 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي أميركا الشمالية، تمتلك الولايات المتحدة 69 مصنعا للبتروكيماويات مخططا ومعلنا عنه، مما يضيف قدرة تبلغ حوالي 61.83 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وستبلغ النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 66.4 مليار دولار بحلول عام 2030.
وفي أفريقيا، تتم معظم إضافات الطاقة الإنتاجية في مصر، مع إضافات الطاقة المخططة والمعلنة بحوالي 14.52 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 14.7 مليار دولار في السنوات القادمة.
وفي أوقيانوسيا، تخطط أستراليا لإنفاق 11.6 مليار دولار لإضافة طاقة تبلغ حوالي 13.87 مليون طن سنويا، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2030.
وفي أوروبا، تتم معظم إضافات القدرات في پولندا، بقدرة مخططة ومعلنة تبلغ حوالي 1.82 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. ويبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه المصانع 1.64 مليار دولار في السنوات القادمة.
وفي أميركا الجنوبية، تخطط بوليفيا لإنفاق 1.02 مليار دولار في السنوات المقبلة لإضافة قدرة إنتاجية قدرها 1.40 مليون طن سنويا، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول عام 2030.

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