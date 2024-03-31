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الوطني الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة!

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن ثقة المستهلك الأميركي انخفضت هامشيا في مارس، إذ جاءت قراءة المؤشر أقل من التوقعات وبتراجع بلغ 0.1 مقارنة بقراءة شهر فبراير ووصلت إلى 104.7.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يسلط الضوء على أنه على الرغم من بدء تلاشي مخاوف الركود، إلا أن المستهلكين يشعرون بالقلق تجاه توقعات التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، وفي ذات الوقت، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.3%، ما يعد أعلى من مستويات فبراير البالغة 5.2%.
وأشار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مساء الأربعاء إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة».
وفيما يتعلق بأحدث البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم وسوق العمل، قال والر إنه «من الحكمة إبقاء هذا المعدل عند موقفه التقييدي الحالي ربما لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام عند 2%». كما أفاد والر بأنه كان ينظر في مقاييس التضخم الأساسي لمدة ثلاثة وستة أشهر، وأن القراءات تظهر أن وتيرة التقدم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2% المستهدف بدأت في التباطؤ.
وأضاف والر قائلا: «إن خطر الانتظار لفترة أطول قليلا لخفض أسعار الفائدة أقل بكثير من التصرف في وقت مبكر جدا». وعلق «إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدا والمخاطرة بحدوث ترسيخ مستدام في التضخم هو أمر أريد تجنبه».
وكانت تصريحات والر أكثر تشددا بكثير من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أدلى بها مؤخرا، إلا أنها كانت في نفس سياق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.
وعلى الرغم من إظهار أحدث بيانات خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أن غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يفضلون خفض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال بوستيك إنه يتوقع خفضها مرة واحدة فقط في وقت لاحق من العام. وفي ذات الوقت، تقوم الأسواق بتسعير 3 تخفيضات لأسعار الفائدة بنهاية العام، بما يتسق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في فبراير، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4% في يناير. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأميركي تأكيد مرونته، في ظل ترسخ التضخم المرتفع أكثر مما كان متوقعا في السابق، كما يواصل سوق العمل ومن خلال أدائه القوي الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة توقعات أسعار الفائدة لهذا العام.
تراجع مبيعات التجزئة الألمانية في فبراير
كشف أحدث بيان صادر عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني عن انخفاض مبيعات التجزئة بوتيرة حادة في فبراير الماضي. إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 1.9% على أساس شهري. ويعتبر هذا الانخفاض أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى انخفاضه بنسبة 0.3% الشهر السابق. وتراجعت عدد من المنتجات مثل المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 1.7%، وكذلك المبيعات عبر الإنترنت التي انخفضت بنسبة 2.8% خلال الشهر. وفي ظل تأثير انخفاض الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي، أدى البيان الصحافي الخاص بمبيعات التجزئة إلى إضعاف الآمال في نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو يتماشى مع التوقعات
انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان هامشيا في مارس بينما ظل متسقا مع توقعات الأسواق. إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو هامشيا إلى 2.4% مقارنة بالمستويات المسجلة في فبراير والتي بلغت 2.5%. في ذات الوقت، شهد معدل التضخم الإجمالي ارتفاعا هامشيا إلى 2.6% مقابل 2.5% الشهر السابق. ويدعم هذا الرقم فكرة أن بنك اليابان لن يقوم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أعلى للسيطرة على التضخم. حيث قام بنك اليابان في وقت سابق من الشهر برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2007 إلى نطاق يتراوح بين 0% و0.1%.
استقرار مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي في مارس
ظل التضخم ثابتا وفقا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي، إذ كشفت القراءة على أساس سنوي استقرار المعدل عند 3.4%. من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة من 4.1% في يناير إلى 3.9% في مارس. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العطلات والإقامة بنسبة 1.3%، وهو الأمر الذي عوض ارتفاع أسعار الفئات الأخرى. وصرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، أن البنك المركزي يحتاج إلى «ثقة أكبر في أن التضخم سيعود إلى النطاق المستهدف في إطار زمني معقول وأنه سيظل عند هذا المستوى» قبل أن يخفض سعر الفائدة النقدي.
ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بشكل طفيف في فبراير
ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، أي أقل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.4%. وجاء هذا النمو بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر. كما ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2% على الرغم من تراجعه في العام 2023، إذ أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين وصول هذا الرقم إلى 3.4% في فبراير.

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