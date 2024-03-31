35 2 مليون دينار خسائر الوطنية العقارية في 2023

وقالت الشركة، في بيان صحافي، ان الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 12.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 26 مليون دينار كما في نهاية عام 2022، وبلغ إجمالي الأصول 533 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.

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