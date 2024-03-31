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35 2 مليون دينار خسائر الوطنية العقارية في 2023

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 35.2 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة 19.8 فلسا لكل سهم عن عام 2023، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 17.9 مليون دينار، أي ما يعادل 10.2 فلوس لكل سهم عن عام 2022.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، ان الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 12.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 26 مليون دينار كما في نهاية عام 2022، وبلغ إجمالي الأصول 533 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.

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