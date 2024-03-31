35 2 مليون دينار خسائر الوطنية العقارية في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 35.2 مليون دينار، أي ما يعادل خسارة 19.8 فلسا لكل سهم عن عام 2023، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 17.9 مليون دينار، أي ما يعادل 10.2 فلوس لكل سهم عن عام 2022.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، ان الإيرادات التشغيلية للشركة بلغت 12.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 26 مليون دينار كما في نهاية عام 2022، وبلغ إجمالي الأصول 533 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.
وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.
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