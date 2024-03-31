رفع سعر بنزين ألترا 10 فلوس إلى 225 فلسا بدءا من اليوم

رفع سعر بنزين ألترا 10 فلوس إلى 225 فلسا بدءا من اليوم
التاريخ
3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
قررت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية رفع سعر لتر بنزين ألترا بنسبة تصل إلى 4.65% بما قيمته 10 فلوس، ليزيد من 215 إلى 225 فلسا، اعتبارا من بداية أبريل (اليوم) حتى 30 يونيو 2024. فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار باقي المنتجات الأخرى ليظل بنزين ممتاز عند 85 فلسا، والخصوصي عند 105 فلوس، والديزل والكيروسين عند 115 فلسا.
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