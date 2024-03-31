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رفع سعر بنزين ألترا 10 فلوس إلى 225 فلسا بدءا من اليوم

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
قررت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية رفع سعر لتر بنزين ألترا بنسبة تصل إلى 4.65% بما قيمته 10 فلوس، ليزيد من 215 إلى 225 فلسا، اعتبارا من بداية أبريل (اليوم) حتى 30 يونيو 2024. فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار باقي المنتجات الأخرى ليظل بنزين ممتاز عند 85 فلسا، والخصوصي عند 105 فلوس، والديزل والكيروسين عند 115 فلسا.

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