Sunday, 31 March 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة يتوج الفائزين بسحب السنبلة الأسبوعي

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: شوق عادل جاسم النجار، وموضي عبدالعزيز القضاع، وعبدالله محمد العازمي، وفاطمة عبدالعزيز آل هيد، وراشد ناصر محمد الهاجري، وعبدالله ناصر سعيد الدوسري، وشاهة بندر ناصر الشعيل، وهلال عبيد شحاده العنزي، وخالد فلاح راشد البربر، وسارة زيد زايد المطيري.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».

MENAFN31032024000130011022ID1108041316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث