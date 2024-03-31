وربة يتوج الفائزين بسحب السنبلة الأسبوعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: شوق عادل جاسم النجار، وموضي عبدالعزيز القضاع، وعبدالله محمد العازمي، وفاطمة عبدالعزيز آل هيد، وراشد ناصر محمد الهاجري، وعبدالله ناصر سعيد الدوسري، وشاهة بندر ناصر الشعيل، وهلال عبيد شحاده العنزي، وخالد فلاح راشد البربر، وسارة زيد زايد المطيري.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».
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