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المشروعات السياحية وفرت 600 فرصة عمل للمواطنين

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة المشروعات السياحية جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة حضور 100%. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد الصباح إن شركة المشروعات السياحية عملت بشكل جاد لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بضرورة تفعيل وتنمية قطاع السياحية والترفيه، حيث قامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع والفعاليات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2023. وأوضح انه تم افتتاح مشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي يعد أضخم تجمع ترفيهي في الدولة، وكذلك تم افتتاح مشروع حديقة جنوب الصباحية والتي تعد أحد المرافق الترفيهية المتكاملة، كما تم تطوير وافتتاح شاطئ البلاجات «المرحلة الاولى» والذي يعد اول مرفق شاطئ عام يضم كافة الخدمات الشاطئية للزوار. وأضاف الصباح انه من منطلق دور شركة المشروعات في تفعيل قطاع السياحة والترفيه، فقد قامت الشركة بعدة شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية والمحلية نتجت عنها عدة فعاليات ومشاريع ترفيهية ناجحة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية فاضل الدوسري إن شركة المشروعات السياحية استطاعت توفير اكثر من 600 فرصة عمل للكوادر الوطنية، حيث تلقوا تدريبا وتأهيلا عن طريق شركات عالمية متخصصة في مجال الترفيه، إدارة المرافق، والامن والسلامة، كمل تم توفير اكثر من 500 فرصة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وان مرافق الشركة استطاعت استقبال اكثر من مليوني زائر لعام 2023. واشار الدوسري إلى أن الشركة انتهت من أعمال تطوير عدة مشاريع ومنها شاطئ المسيلة، واستراحة النويصيب والواجهة البحرية «المرحلة الاولى».
واشار إلى أن ابرز أهداف المشروعات السياحية لعام 2024، هي تكويت كافة المراكز القيادية بالشركة والسعي نحو التحول الرقمي وإطلاق برنامج مكافأة العملاء وزيادة وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لموظفي المشروعات.

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