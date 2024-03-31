المشروعات السياحية وفرت 600 فرصة عمل للمواطنين

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت شركة المشروعات السياحية جمعيتها العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بنسبة حضور 100%. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد الصباح إن شركة المشروعات السياحية عملت بشكل جاد لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بضرورة تفعيل وتنمية قطاع السياحية والترفيه، حيث قامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع والفعاليات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2023. وأوضح انه تم افتتاح مشروع ونتر وندرلاند الكويت الذي يعد أضخم تجمع ترفيهي في الدولة، وكذلك تم افتتاح مشروع حديقة جنوب الصباحية والتي تعد أحد المرافق الترفيهية المتكاملة، كما تم تطوير وافتتاح شاطئ البلاجات «المرحلة الاولى» والذي يعد اول مرفق شاطئ عام يضم كافة الخدمات الشاطئية للزوار. وأضاف الصباح انه من منطلق دور شركة المشروعات في تفعيل قطاع السياحة والترفيه، فقد قامت الشركة بعدة شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية والمحلية نتجت عنها عدة فعاليات ومشاريع ترفيهية ناجحة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية فاضل الدوسري إن شركة المشروعات السياحية استطاعت توفير اكثر من 600 فرصة عمل للكوادر الوطنية، حيث تلقوا تدريبا وتأهيلا عن طريق شركات عالمية متخصصة في مجال الترفيه، إدارة المرافق، والامن والسلامة، كمل تم توفير اكثر من 500 فرصة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وان مرافق الشركة استطاعت استقبال اكثر من مليوني زائر لعام 2023. واشار الدوسري إلى أن الشركة انتهت من أعمال تطوير عدة مشاريع ومنها شاطئ المسيلة، واستراحة النويصيب والواجهة البحرية «المرحلة الاولى».
واشار إلى أن ابرز أهداف المشروعات السياحية لعام 2024، هي تكويت كافة المراكز القيادية بالشركة والسعي نحو التحول الرقمي وإطلاق برنامج مكافأة العملاء وزيادة وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لموظفي المشروعات.
MENAFN31032024000130011022ID1108041315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.