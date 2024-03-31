الكويت للتأمين وزعت وجبات إفطار صائم في المباركية

(MENAFN
- Al-Anbaa) واصلت شركة الكويت للتأمين، بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة للعام الثاني على التوالي، حملتها الخيرية «إفطار الصائم» بتوزيع وجبات إفطار للصائمين من العاملين وأصحاب الدخل المحدود في سوق المباركية التراثي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقا من حرصها على مشاركة المجتمع كل المناسبات المجتمعية، كما شارك في هذه الحملة موظفو شركة الكويت للتأمين والبنك الكويتي للطعام والإغاثة. وفي تعليقها على الحملة، قالت مدير التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: «إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الشركة على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه، كما تعتبر هذه المبادرة إحدى ركائز البرنامج الرمضاني للشركة هذا العام، بحيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار في المناطق الأكثر اكتظاظا بالعمال».
وذكرت أن شركة الكويت للتأمين تواصل التزامها بدعم الفئات المحتاجة في المجتمع على مدار العام، خصوصا في شهر رمضان الكريم، كما أكدت حرص الشركة على ترسيخ ثقافة التعاون والعمل التطوعي بين موظفيها كونه جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنك الكويتي للطعام عن شكرهم لدعم «شركة الكويت للتأمين»، مثمنين دورهم البارز في المسؤولية المجتمعية ومساعدة جميع شرائح المجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للكويت ومؤسساتها.
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