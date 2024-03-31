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الكويت للتأمين وزعت وجبات إفطار صائم في المباركية

3/31/2024 2:07:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت شركة الكويت للتأمين، بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة للعام الثاني على التوالي، حملتها الخيرية «إفطار الصائم» بتوزيع وجبات إفطار للصائمين من العاملين وأصحاب الدخل المحدود في سوق المباركية التراثي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقا من حرصها على مشاركة المجتمع كل المناسبات المجتمعية، كما شارك في هذه الحملة موظفو شركة الكويت للتأمين والبنك الكويتي للطعام والإغاثة. وفي تعليقها على الحملة، قالت مدير التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: «إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الشركة على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه، كما تعتبر هذه المبادرة إحدى ركائز البرنامج الرمضاني للشركة هذا العام، بحيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار في المناطق الأكثر اكتظاظا بالعمال».
وذكرت أن شركة الكويت للتأمين تواصل التزامها بدعم الفئات المحتاجة في المجتمع على مدار العام، خصوصا في شهر رمضان الكريم، كما أكدت حرص الشركة على ترسيخ ثقافة التعاون والعمل التطوعي بين موظفيها كونه جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنك الكويتي للطعام عن شكرهم لدعم «شركة الكويت للتأمين»، مثمنين دورهم البارز في المسؤولية المجتمعية ومساعدة جميع شرائح المجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للكويت ومؤسساتها.

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