التجاري يعلن الفائز بسحب النجمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجته بفوز خالد محمد المتروك بجائزة 5 آلاف دينار.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.
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