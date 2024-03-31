التجاري يعلن الفائز بسحب النجمة

MENAFN - Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجته بفوز خالد محمد المتروك بجائزة 5 آلاف دينار.

يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.