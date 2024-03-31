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التجاري رعى حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير

3/31/2024 2:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الاحتفال بالقرقيعان الذي يمثل إحدى العادات الكويتية القديمة، والذي دأب الشعب الكويتي على الاحتفال بها خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وحرصاً من البنك التجاري الكويتي على مشاركة الأطفال فرحة هذه المناسبة السعيدة، قام البنك برعاية حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم تحت رعاية محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود بوشهري في صالة أفراح بدر المحمد الصباح بمنطقة القصور، كما وزع فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك القرقيعان على الأطفال في ممشى مشرف وممشى الرميثية.
وفي هذا السياق قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «تأتي مشاركة الشعب الكويتي فرحة القرقيعان ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للبنك والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل فئاته. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من سياسة البنك التجاري الرامية إلى تعزيز التواصل مع مجتمعه الذي ينتمي إليه بهدف التشجيع على العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع الكويتي». وأضافت الورع أن مشاركة البنك التجاري الكويتي في توزيع القرقيعان ساهمت بإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع، حيث إن مبادرات البنك الفعالة تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة في جميع المناسبات.

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