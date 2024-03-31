التجاري رعى حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار الاحتفال بالقرقيعان الذي يمثل إحدى العادات الكويتية القديمة، والذي دأب الشعب الكويتي على الاحتفال بها خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وحرصاً من البنك التجاري الكويتي على مشاركة الأطفال فرحة هذه المناسبة السعيدة، قام البنك برعاية حفل قرقيعان محافظة مبارك الكبير الذي أقيم تحت رعاية محافظ مبارك الكبير اللواء المتقاعد محمود بوشهري في صالة أفراح بدر المحمد الصباح بمنطقة القصور، كما وزع فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك القرقيعان على الأطفال في ممشى مشرف وممشى الرميثية.
وفي هذا السياق قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: «تأتي مشاركة الشعب الكويتي فرحة القرقيعان ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية للبنك والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكل فئاته. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من سياسة البنك التجاري الرامية إلى تعزيز التواصل مع مجتمعه الذي ينتمي إليه بهدف التشجيع على العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع الكويتي». وأضافت الورع أن مشاركة البنك التجاري الكويتي في توزيع القرقيعان ساهمت بإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع، حيث إن مبادرات البنك الفعالة تكرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة في جميع المناسبات.
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