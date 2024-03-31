الأهلي خطط متكاملة لتعزيز المركز الريادي محليا وإقليميا وعالميا



طلال بهبهاني: المجموعة ملتزمة بتطبيق المعايير العالمية في جميع عملياتها

ندرس جميع الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين لدينا

عبدالله السميط: العمليات الدولية تسهم بجزء كبير من إيراداتنا وأرباحنا أطلقنا خدمات رقمية وافتتحنا فرعاً رقمياً بالكامل بتقنية الهولوغرام الفريدة

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، برئاسة رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات. وقد بلغت نسبة الحضور 90.58%، وتمت مناقشة وإقرار جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% أي 9 فلوس للسهم، و5% منحة، أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود.نمو قويوبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني «نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، في الحفاظ على نسبة نمو قوية في غالبية مؤشراتها المالية خلال عام 2023، وهو ما يظهر من خلال نمو الأرباح 40% إلى 45.2 مليون دينار، وارتفاع ربحية السهم 46% إلى 19 فلسا، وزيادة الأرباح التشغيلية 7% لتصل إلى 97.1 مليون دينار».وأضاف «وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.74%، في حين وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.33% مع نسبة تغطية تبلغ 445%، ونمت الميزانية العمومية للمجموعة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار، بينما تمت زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 5% لتصل إلى 4.3 مليارات دينار عام 2023».وتابع أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت بفضل خططها الإستراتيجية، في التغلب على التحديات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا وتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي تعمل بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وأفاد بهبهاني بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حريصة على منح قيمة مضافة لجميع المساهمين من خلال التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9% أي 9 فلوس عن كل سهم، وأسهم منحة بواقع 5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تعمل المجموعة على دراسة جميع الفرص المتاحة التي من المتوقع أن تنعكس إيجابا على عملياتها التشغيلية سواء في دولة الكويت أو في بقية أنحاء المنطقة وحول العالم، مبينا أنه تم تمويل الكثير منها خلال 2023. وشهدت عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي الدولية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا خلال عام 2023، وقد تم افتتاح 4 أفرع حديثة بأبرز التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية، في حين نجحت المجموعة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي الذي يعد المركز الدولي لها، في المساهمة بتقديم 9 قروض مجمعة شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.وقال بهبهاني إن المجموعة عملت خلال عام 2023 على تنفيذ متطلبات بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ما أدى إلى ترقية سهمها إلى السوق الأول في بورصة الكويت بدءا من 11 فبراير 2024، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التداول على أسهم البنك من قبل المؤسسات الدولية والصناديق العالمية والمستثمرين الذين يتبعون مؤشر السوق. وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل تطوير إستراتيجية التحول الخاصة بها، والتي تهدف إلى ابتكار المزيد من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، وزيادة الحصة السوقية في جميع القطاعات، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.وبين بهبهاني أن المجموعة على استعداد للمشاركة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة ضمن «رؤية الكويت 2035» التنموية، معربا عن ثقته بتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة جراء العديد من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنحو 3.6% وهو ما يتجاوز النمو المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم. وأفاد بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي واصلت الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، بتصنيف A من وكالة «فيتش» وA2 من وكالة «موديز»، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها على صعيد المؤسسات الدولية والعالمية.مواكبة التطوراتمن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط «واصلنا خلال عام 2023 العمل على تنفيذ خططنا لمواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، وقمنا بإطلاق العديد من المنتجات والحلول والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تناسب نمط الحياة الخاص بكل فئة من فئات العملاء».وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي استمرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي الخاصة بها، لافتا إلى إطلاق أول فرع رقمي في مجمع الخيران مول بتقنية الهولوغرام الأولى من نوعها في السوق المحلي، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين المزيد من الفروع الرقمية بهدف تقديم خدمات سلسة ومتطورة للعملاء على مدار الساعة ومن دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك بشكل مستمر لتنفيذ معاملاتهم المصرفية.وكشف السميط عن أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصلت خلال عام 2023 على العديد من الجوائز لتميز الأداء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والموارد البشرية، والحوكمة، وإدارة الأصول، فضلا عن تحقيق لقب أسرع البنوك نموا في جمهورية مصر العربية، ما يعكس الجهود الكبيرة لفريق العمل من أجل تطوير الأداء والارتقاء بالإنتاجية إلى أعلى المستويات في القطاع المصرفي، والنجاح في نيل ثقة المؤسسات العالمية المتخصصة في عملية التقييم ودراسة المؤشرات المصرفية والمالية.وتابع السميط أن عام 2023 شهد استمرار دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تهدف إلى تحقيق الوعي المالي في المجتمع الكويتي، والتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، وأنواع القروض المصرفية وشروط الحصول عليها، وتوعية العملاء حول الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.وذكر السميط أن عام 2023 شهد انضمام البنك الأهلي الكويتي إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)، فضلا عن طرح خدمة Swift Go للتحويلات، وخدمتي Apple Pay وSamsung Pay، وخدمة التحويلات بالليرة التركية لتضاف إلى بقية العملات التي يستفيد منها العملاء من خلال البطاقة المصرفية متعددة العملات Freedom Card، تلبية لاحتياجات العملاء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه، ما يؤكد المواكبة الدائمة للتطورات في الصناعة المصرفية.وكشف السميط أن العام الماضي شهد أيضا إطلاق العديد من العروض والحملات والمنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز رضاهم عند إجراء المعاملات المصرفية باستخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي وحلوله المتنوعة التي يقدمها لهم، مشددا على إجراء دراسات مستمرة من أجل إرضاء العملاء وجذبهم.وبين السميط أن البنك الأهلي الكويتي حرص أيضا على رفع عدد الفروع الخاصة بخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حيث وصلت إلى 6 فروع منها الفرع الرئيسي والشعب والأندلس وكيفان والعدان والجابرية، وذلك ضمن التزامه بتلبية احتياجات هذه الفئة وتعزيز الحصة السوقية للبنك لديها.وحرصت مجموعة البنك الأهلي الكويتي على المشاركة في معارض التوظيف المتنوعة التي أقيمت في العديد من الجامعات والمرافق المهمة في السوق المحلي طوال عام 2023، وعملت على توظيف العديد من أصحاب الخبرات والمواهب للانضمام إلى فريق العمل في جميع الإدارات والأقسام، حيث تزيد نسبة العمالة الوطنية على 80%. وأوضح السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية للموظفين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، ما يساعد على تطوير أدائهم وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة.شكر وتقديرتقدم طلال بهبهاني بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، والبنك المركزي المصري ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، لجهودهم ودعمهم للقطاع المصرفي والتي أسهمت في استقرار القطاع، مشيرا إلى التزام المجموعة الدائم بمواصلة التعاون معها وتلبية جميع متطلباتها الرقابية.كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم التي أسهمت بالحفاظ على النتائج المميزة للبنك خلال عام 2023، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمكانة مجموعة البنك الأهلي الكويتي التنافسية في القطاع المصرفي.6 ركائز أساسية لإستراتيجية الاستدامة والحوكمةكشف عبدالله السميط أنه خلال عام 2023، قام البنك الأهلي الكويتي بتعزيز أجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة به، من خلال إستراتيجية تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تتضمن 6 ركائز تشمل المناخ، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار المجتمعي، والحوكمة، وتمكين الموظفين، وتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى إصدار تقرير الاستدامة السنوي الثالث عن عام 2022، إلى جانب المشاركة في فعاليات مؤتمر قمة الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر تجمع دولي لمواجهة التغير المناخي، ما يؤكد دعم المجموعة للجهود المبذولة في مكافحة تغير المناخ الذي تعتبره تحديا ديناميكيا ومعقدا وتهدف إلى وضعه في مقدمة اهتماماتها.تعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعيةيحرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز برنامجه للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز ريادته كمؤسسة مالية ومصرفية مسؤولة في الكويت، حيث قام برعاية العديد من الفعاليات ومن بينها نهائي كأس صاحب السمو لكرة القدم، ونهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم، ومهرجان نادي بورشه الكويت، ومؤتمر اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة، واليوم الصحي للمستشفى الأميري، فضلا عن تقديم الدعم لبيت عبدالله للأطفال، وتوزيع وجبات الإفطار والمساعدات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات التي شهدت حضورا كبيرا، وأسهمت في التعريف بخدمات البنك المتنوعة، والتي تلائم جميع فئات العملاء في السوق المحلي.