الأهلي خطط متكاملة لتعزيز المركز الريادي محليا وإقليميا وعالميا

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- Al-Anbaa)
طلال بهبهاني: المجموعة ملتزمة بتطبيق المعايير العالمية في جميع عملياتها ندرس جميع الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين لدينا عبدالله السميط: العمليات الدولية تسهم بجزء كبير من إيراداتنا وأرباحنا أطلقنا خدمات رقمية وافتتحنا فرعاً رقمياً بالكامل بتقنية الهولوغرام الفريدة
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، برئاسة رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات. وقد بلغت نسبة الحضور 90.58%، وتمت مناقشة وإقرار جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% أي 9 فلوس للسهم، و5% منحة، أي بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود.
نمو قوي
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني «نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي، في الحفاظ على نسبة نمو قوية في غالبية مؤشراتها المالية خلال عام 2023، وهو ما يظهر من خلال نمو الأرباح 40% إلى 45.2 مليون دينار، وارتفاع ربحية السهم 46% إلى 19 فلسا، وزيادة الأرباح التشغيلية 7% لتصل إلى 97.1 مليون دينار».
وأضاف «وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.74%، في حين وصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.33% مع نسبة تغطية تبلغ 445%، ونمت الميزانية العمومية للمجموعة لتصل إلى 6.3 مليارات دينار، بينما تمت زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 5% لتصل إلى 4.3 مليارات دينار عام 2023».
وتابع أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت بفضل خططها الإستراتيجية، في التغلب على التحديات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا وتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت وفي الأسواق الإقليمية التي تعمل بها في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد بهبهاني بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حريصة على منح قيمة مضافة لجميع المساهمين من خلال التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9% أي 9 فلوس عن كل سهم، وأسهم منحة بواقع 5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تعمل المجموعة على دراسة جميع الفرص المتاحة التي من المتوقع أن تنعكس إيجابا على عملياتها التشغيلية سواء في دولة الكويت أو في بقية أنحاء المنطقة وحول العالم، مبينا أنه تم تمويل الكثير منها خلال 2023. وشهدت عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي الدولية في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا خلال عام 2023، وقد تم افتتاح 4 أفرع حديثة بأبرز التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية، في حين نجحت المجموعة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي الذي يعد المركز الدولي لها، في المساهمة بتقديم 9 قروض مجمعة شملت دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.
وقال بهبهاني إن المجموعة عملت خلال عام 2023 على تنفيذ متطلبات بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ما أدى إلى ترقية سهمها إلى السوق الأول في بورصة الكويت بدءا من 11 فبراير 2024، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التداول على أسهم البنك من قبل المؤسسات الدولية والصناديق العالمية والمستثمرين الذين يتبعون مؤشر السوق. وشدد على أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل تطوير إستراتيجية التحول الخاصة بها، والتي تهدف إلى ابتكار المزيد من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، وزيادة الحصة السوقية في جميع القطاعات، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.
وبين بهبهاني أن المجموعة على استعداد للمشاركة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية الضخمة ضمن «رؤية الكويت 2035» التنموية، معربا عن ثقته بتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة جراء العديد من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، وفي ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنحو 3.6% وهو ما يتجاوز النمو المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم. وأفاد بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي واصلت الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية، بتصنيف A من وكالة «فيتش» وA2 من وكالة «موديز»، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها على صعيد المؤسسات الدولية والعالمية.
مواكبة التطورات
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط «واصلنا خلال عام 2023 العمل على تنفيذ خططنا لمواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، وقمنا بإطلاق العديد من المنتجات والحلول والخدمات المصرفية المتنوعة والتي تناسب نمط الحياة الخاص بكل فئة من فئات العملاء».
وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي استمرت في تنفيذ خطة التحول الرقمي الخاصة بها، لافتا إلى إطلاق أول فرع رقمي في مجمع الخيران مول بتقنية الهولوغرام الأولى من نوعها في السوق المحلي، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين المزيد من الفروع الرقمية بهدف تقديم خدمات سلسة ومتطورة للعملاء على مدار الساعة ومن دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك بشكل مستمر لتنفيذ معاملاتهم المصرفية.
وكشف السميط عن أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصلت خلال عام 2023 على العديد من الجوائز لتميز الأداء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والموارد البشرية، والحوكمة، وإدارة الأصول، فضلا عن تحقيق لقب أسرع البنوك نموا في جمهورية مصر العربية، ما يعكس الجهود الكبيرة لفريق العمل من أجل تطوير الأداء والارتقاء بالإنتاجية إلى أعلى المستويات في القطاع المصرفي، والنجاح في نيل ثقة المؤسسات العالمية المتخصصة في عملية التقييم ودراسة المؤشرات المصرفية والمالية.
وتابع السميط أن عام 2023 شهد استمرار دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تهدف إلى تحقيق الوعي المالي في المجتمع الكويتي، والتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، وأنواع القروض المصرفية وشروط الحصول عليها، وتوعية العملاء حول الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.
وذكر السميط أن عام 2023 شهد انضمام البنك الأهلي الكويتي إلى نظام المدفوعات الخليجية (آفاق)، فضلا عن طرح خدمة Swift Go للتحويلات، وخدمتي Apple Pay وSamsung Pay، وخدمة التحويلات بالليرة التركية لتضاف إلى بقية العملات التي يستفيد منها العملاء من خلال البطاقة المصرفية متعددة العملات Freedom Card، تلبية لاحتياجات العملاء في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الوقت نفسه، ما يؤكد المواكبة الدائمة للتطورات في الصناعة المصرفية.
وكشف السميط أن العام الماضي شهد أيضا إطلاق العديد من العروض والحملات والمنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء وتعزز رضاهم عند إجراء المعاملات المصرفية باستخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي وحلوله المتنوعة التي يقدمها لهم، مشددا على إجراء دراسات مستمرة من أجل إرضاء العملاء وجذبهم.
وبين السميط أن البنك الأهلي الكويتي حرص أيضا على رفع عدد الفروع الخاصة بخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حيث وصلت إلى 6 فروع منها الفرع الرئيسي والشعب والأندلس وكيفان والعدان والجابرية، وذلك ضمن التزامه بتلبية احتياجات هذه الفئة وتعزيز الحصة السوقية للبنك لديها.
وحرصت مجموعة البنك الأهلي الكويتي على المشاركة في معارض التوظيف المتنوعة التي أقيمت في العديد من الجامعات والمرافق المهمة في السوق المحلي طوال عام 2023، وعملت على توظيف العديد من أصحاب الخبرات والمواهب للانضمام إلى فريق العمل في جميع الإدارات والأقسام، حيث تزيد نسبة العمالة الوطنية على 80%. وأوضح السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية للموظفين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، ما يساعد على تطوير أدائهم وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة.
شكر وتقدير
تقدم طلال بهبهاني بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، والبنك المركزي المصري ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، لجهودهم ودعمهم للقطاع المصرفي والتي أسهمت في استقرار القطاع، مشيرا إلى التزام المجموعة الدائم بمواصلة التعاون معها وتلبية جميع متطلباتها الرقابية.
كما تقدم بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم التي أسهمت بالحفاظ على النتائج المميزة للبنك خلال عام 2023، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمكانة مجموعة البنك الأهلي الكويتي التنافسية في القطاع المصرفي.
6 ركائز أساسية لإستراتيجية الاستدامة والحوكمة
كشف عبدالله السميط أنه خلال عام 2023، قام البنك الأهلي الكويتي بتعزيز أجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة به، من خلال إستراتيجية تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تتضمن 6 ركائز تشمل المناخ، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار المجتمعي، والحوكمة، وتمكين الموظفين، وتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى إصدار تقرير الاستدامة السنوي الثالث عن عام 2022، إلى جانب المشاركة في فعاليات مؤتمر قمة الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر تجمع دولي لمواجهة التغير المناخي، ما يؤكد دعم المجموعة للجهود المبذولة في مكافحة تغير المناخ الذي تعتبره تحديا ديناميكيا ومعقدا وتهدف إلى وضعه في مقدمة اهتماماتها.
تعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعية
يحرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز برنامجه للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز ريادته كمؤسسة مالية ومصرفية مسؤولة في الكويت، حيث قام برعاية العديد من الفعاليات ومن بينها نهائي كأس صاحب السمو لكرة القدم، ونهائي كأس سمو ولي العهد لكرة القدم، ومهرجان نادي بورشه الكويت، ومؤتمر اتحاد طلبة الكويت في المملكة المتحدة، واليوم الصحي للمستشفى الأميري، فضلا عن تقديم الدعم لبيت عبدالله للأطفال، وتوزيع وجبات الإفطار والمساعدات الغذائية في شهر رمضان المبارك، وغيرها من الفعاليات التي شهدت حضورا كبيرا، وأسهمت في التعريف بخدمات البنك المتنوعة، والتي تلائم جميع فئات العملاء في السوق المحلي.
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