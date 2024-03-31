علي الهندال رئيسا تنفيذيا لـ الخليج للتأمين ـ الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
خالد الحسن: نثق بقدرة علي الهندال على تولي دفة قيادة المجموعة بالكويت وتعزيز نمو أعمالها نفخر بكون تعيين الرئيس التنفيذي جزءاً من جني ثمار إستراتيجية لتأهيل العناصر الوطنية أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس التنفيذي السابق طارق الصحاف لتفانيه خلال 45 عاماً الصحاف أسهم بقيادة أعمالنا في الكويت.. ونجح في تحقيق أهداف وإستراتيجيات المجموعة
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين علي الهندال رئيسا تنفيذيا في مجموعة الخليج للتأمين (الكويت)، وذلك خلفا للرئيس التنفيذي السابق طارق الصحاف الذي أبدى رغبته في التقاعد من المناصب التنفيذية بعدما تولى هذا المنصب منذ عام 2015 وعمل في المجموعة لأكثر من أربعة عقود.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد سعود الحسن «أتقدم بالشكر والامتنان طارق الصحاف على تفانيه خلال مسيرة تتجاوز 45 عاما في مجموعة الخليج للتأمين، حيث تدرج فيها بالمناصب الفنية والإدارية وآخرها منصب الرئيس التنفيذي حيث أسهم بقيادة أعمالنا في دولة الكويت، ونجح في تحقيق أهداف وإستراتيجيات المجموعة، وسيواصل عطاءه للمجموعة من خلال عضوية مجالس إدارات العديد من شركات المجموعة خلال السنوات القادمة».
وأكد الحسن ثقة مجلس الإدارة بقدرة الرئيس التنفيذي المعين على تولي دفة قيادة مجموعة الخليج للتأمين (الكويت) خلال السنوات المقبلة وتعزيز نمو المجموعة، حيث كان له دور فعال في نجاح إستراتيجيات المجموعة، وذلك خلال توليه مناصب تنفيذية في السنوات الماضية، كما أعرب عن فخر المجموعة بأن يكون تعيين الرئيس التنفيذي جزءا من جني ثمار إستراتيجيتها لتدريب وتأهيل العناصر الوطنية.
وانضم علي الهندال إلى مجموعة الخليج للتأمين في الكويت عام 2005، حيث تدرج في العديد من المناصب الإدارية وآخرها كنائب للرئيس التنفيذي منذ عام 2017 قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي اليوم، هذا بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارات شركات تابعة، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم متقدم في التأمين، وهو أحد خريجي برنامج مجموعة الخليج للتأمين للتطوير الإداري الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الكويتية لتولي مناصب قيادية في المجموعة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الخليج للتأمين هي إحدى أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتواجد في العديد من دول المنطقة، وسيكون الهندال مسؤولا عن قيادة أعمال مجموعة الخليج للتأمين (الكويت) تحت إشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وتعد مجموعة الخليج للتأمين أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.
وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لها حصص ملكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 3.99 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2023.
كما تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، إذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف a للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف.
وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تصنيفها المالي A2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات الصلة.
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