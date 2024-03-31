علي الهندال رئيسا تنفيذيا لـ الخليج للتأمين ـ الكويت



خالد الحسن: نثق بقدرة علي الهندال على تولي دفة قيادة المجموعة بالكويت وتعزيز نمو أعمالها

نفخر بكون تعيين الرئيس التنفيذي جزءاً من جني ثمار إستراتيجية لتأهيل العناصر الوطنية

أتقدم بالشكر والامتنان للرئيس التنفيذي السابق طارق الصحاف لتفانيه خلال 45 عاماً الصحاف أسهم بقيادة أعمالنا في الكويت.. ونجح في تحقيق أهداف وإستراتيجيات المجموعة



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين علي الهندال رئيسا تنفيذيا في مجموعة الخليج للتأمين (الكويت)، وذلك خلفا للرئيس التنفيذي السابق طارق الصحاف الذي أبدى رغبته في التقاعد من المناصب التنفيذية بعدما تولى هذا المنصب منذ عام 2015 وعمل في المجموعة لأكثر من أربعة عقود.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد سعود الحسن «أتقدم بالشكر والامتنان طارق الصحاف على تفانيه خلال مسيرة تتجاوز 45 عاما في مجموعة الخليج للتأمين، حيث تدرج فيها بالمناصب الفنية والإدارية وآخرها منصب الرئيس التنفيذي حيث أسهم بقيادة أعمالنا في دولة الكويت، ونجح في تحقيق أهداف وإستراتيجيات المجموعة، وسيواصل عطاءه للمجموعة من خلال عضوية مجالس إدارات العديد من شركات المجموعة خلال السنوات القادمة».

وأكد الحسن ثقة مجلس الإدارة بقدرة الرئيس التنفيذي المعين على تولي دفة قيادة مجموعة الخليج للتأمين (الكويت) خلال السنوات المقبلة وتعزيز نمو المجموعة، حيث كان له دور فعال في نجاح إستراتيجيات المجموعة، وذلك خلال توليه مناصب تنفيذية في السنوات الماضية، كما أعرب عن فخر المجموعة بأن يكون تعيين الرئيس التنفيذي جزءا من جني ثمار إستراتيجيتها لتدريب وتأهيل العناصر الوطنية.

وانضم علي الهندال إلى مجموعة الخليج للتأمين في الكويت عام 2005، حيث تدرج في العديد من المناصب الإدارية وآخرها كنائب للرئيس التنفيذي منذ عام 2017 قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي اليوم، هذا بالإضافة إلى عضويته في العديد من مجالس إدارات شركات تابعة، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال ودبلوم متقدم في التأمين، وهو أحد خريجي برنامج مجموعة الخليج للتأمين للتطوير الإداري الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الكويتية لتولي مناصب قيادية في المجموعة.

الجدير بالذكر أن مجموعة الخليج للتأمين هي إحدى أكبر شركات التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتواجد في العديد من دول المنطقة، وسيكون الهندال مسؤولا عن قيادة أعمال مجموعة الخليج للتأمين (الكويت) تحت إشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتعد مجموعة الخليج للتأمين أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.

وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لها حصص ملكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 3.99 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2023.

كما تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، إذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف a للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف.

وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى تصنيفها المالي A2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات الصلة.