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الحماد موارد بوبيان البشرية ركيزة أساسية لإنجازاته

3/31/2024 2:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بنك بوبيان مؤخرا بتخرج 36 من موظفيه من مختلف البرامج التدريبية وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، حيث كان بوبيان أحد أكثر البنوك التي تم تكريم موظفيها الحاصلين على هذه الشهادات المهنية.
وتم الاحتفاء بالخريجين والخريجات خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية مؤخرا لخريجي العام الأكاديمي 2022/2023 بعد حصولهم على شهادات (CCM وACCM وCBBM وCABBM وCBBOM وCBRM وCBWM وRMC).
وبهذه المناسبة هنأ مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد، موظفي بوبيان من الخريجين لحصولهم على هذه الشهادات المهنية المعتمدة، مؤكدا أن التطور والنمو الذي حققه البنك على مدار السنوات الأخيرة إنما يرجع إلى موارد البنك البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل ما حققه بنك بوبيان، حيث نسعى دائما لتأكيد صورة البنك كبنك شاب عصري مواكب للتطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الكويتية الشابة.
من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالوهاب الخبيزي، إن نجاح بنك بوبيان على مدار الأعوام الماضية ساهم في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح عبر التوسع في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتركيز على الابتكار في الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه.

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