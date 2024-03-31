الحماد موارد بوبيان البشرية ركيزة أساسية لإنجازاته

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل بنك بوبيان مؤخرا بتخرج 36 من موظفيه من مختلف البرامج التدريبية وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، حيث كان بوبيان أحد أكثر البنوك التي تم تكريم موظفيها الحاصلين على هذه الشهادات المهنية.
وتم الاحتفاء بالخريجين والخريجات خلال حفل التخرج الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية مؤخرا لخريجي العام الأكاديمي 2022/2023 بعد حصولهم على شهادات (CCM وACCM وCBBM وCABBM وCBBOM وCBRM وCBWM وRMC).
وبهذه المناسبة هنأ مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد، موظفي بوبيان من الخريجين لحصولهم على هذه الشهادات المهنية المعتمدة، مؤكدا أن التطور والنمو الذي حققه البنك على مدار السنوات الأخيرة إنما يرجع إلى موارد البنك البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية في كل ما حققه بنك بوبيان، حيث نسعى دائما لتأكيد صورة البنك كبنك شاب عصري مواكب للتطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الكويتية الشابة.
من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالوهاب الخبيزي، إن نجاح بنك بوبيان على مدار الأعوام الماضية ساهم في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح عبر التوسع في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتركيز على الابتكار في الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه.
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