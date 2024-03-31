بيتك يقدم مليون دينار إلى البنك الكويتي للطعام

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية تعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة يقدم بموجبها مليون دينار مساهمة في جهود توفير المؤن الغذائية ومستلزمات الطعام للأسر المتعففة داخل الكويت، كأحد أشكال الدور الاجتماعي والإنساني الذي يحرص «بيتك» على أدائه تجاه مجتمعه الكويتي، وتأكيدا على التعاون القائم بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، قال رئيس الإستراتيجية في مجموعة «بيتك» فهد المخيزيم في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن إستراتيجية العمل الإنساني لمجموعة «بيتك» داخل الكويت لا تتوقف على مجال بعينه، وإنما تمتد إلى نواح عديدة في حياة المجتمع، انطلاقا من المشروع التنموي العام للدولة، وفى إطار الأهداف والخطط التي تضعها الحكومة لتوفير أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، معربا عن تقديره لفكرة «البنك الكويتي الطعام والإغاثة» كمبادرة متميزة ذات اثر اجتماعي مهم، ولدوره الإنساني وجهوده في توفير المؤن الغذائية ومستلزمات الطعام للأسر المتعففة داخل الكويت، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، شهر الخير والرحمات.
وأضاف المخيزيم «نؤكد اليوم من خلال توقيع هذه الاتفاقية، على نجاح الشراكة المتميزة والتعاون الإيجابي الذي تحقق على مدى السنوات الماضية بين الجانبين، آملين أن تتكلل الجهود المشتركة بالنجاح، وأن يستمر تعاوننا في السنوات المقبلة»، مشددا على الأولوية التي يضعها «بيتك»، كإحدى مؤسسات القطاع الخاص، للمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات، والمساعدة في توفير جزء من احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري ببيت التمويل الكويتي «بيتك» لمساهماته الكبيرة والكثيرة في العمل الخيري، مؤكدا عمق ونجاح الشراكة الإستراتيجية بين «بيتك» والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.
وأضاف الأنصاري أن بنك الطعام و«بيتك» بينهما شراكة ممتدة لأعوام مضت حتى الآن، سائلا الله تعالى التوفيق في هذه المرحلة والمراحل المقبلة من خلال مشروع دعم الماجلة للأسر المتعففة. وشكر الأنصاري مجلس إدارة «بيتك» وكل العاملين على دعمهم جميع الأنشطة في مختلف قطاعات الدولة «جزاهم الله خير الجزاء».
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