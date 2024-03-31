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بيتك يقدم مليون دينار إلى البنك الكويتي للطعام

3/31/2024 2:07:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية تعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة يقدم بموجبها مليون دينار مساهمة في جهود توفير المؤن الغذائية ومستلزمات الطعام للأسر المتعففة داخل الكويت، كأحد أشكال الدور الاجتماعي والإنساني الذي يحرص «بيتك» على أدائه تجاه مجتمعه الكويتي، وتأكيدا على التعاون القائم بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، قال رئيس الإستراتيجية في مجموعة «بيتك» فهد المخيزيم في تصريح صحافي على هامش التوقيع، إن إستراتيجية العمل الإنساني لمجموعة «بيتك» داخل الكويت لا تتوقف على مجال بعينه، وإنما تمتد إلى نواح عديدة في حياة المجتمع، انطلاقا من المشروع التنموي العام للدولة، وفى إطار الأهداف والخطط التي تضعها الحكومة لتوفير أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، معربا عن تقديره لفكرة «البنك الكويتي الطعام والإغاثة» كمبادرة متميزة ذات اثر اجتماعي مهم، ولدوره الإنساني وجهوده في توفير المؤن الغذائية ومستلزمات الطعام للأسر المتعففة داخل الكويت، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، شهر الخير والرحمات.
وأضاف المخيزيم «نؤكد اليوم من خلال توقيع هذه الاتفاقية، على نجاح الشراكة المتميزة والتعاون الإيجابي الذي تحقق على مدى السنوات الماضية بين الجانبين، آملين أن تتكلل الجهود المشتركة بالنجاح، وأن يستمر تعاوننا في السنوات المقبلة»، مشددا على الأولوية التي يضعها «بيتك»، كإحدى مؤسسات القطاع الخاص، للمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات، والمساعدة في توفير جزء من احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري ببيت التمويل الكويتي «بيتك» لمساهماته الكبيرة والكثيرة في العمل الخيري، مؤكدا عمق ونجاح الشراكة الإستراتيجية بين «بيتك» والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.
وأضاف الأنصاري أن بنك الطعام و«بيتك» بينهما شراكة ممتدة لأعوام مضت حتى الآن، سائلا الله تعالى التوفيق في هذه المرحلة والمراحل المقبلة من خلال مشروع دعم الماجلة للأسر المتعففة. وشكر الأنصاري مجلس إدارة «بيتك» وكل العاملين على دعمهم جميع الأنشطة في مختلف قطاعات الدولة «جزاهم الله خير الجزاء».

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