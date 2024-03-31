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برقان وزع وجبات إفطار صائم بمختلف مناطق الكويت

3/31/2024 2:07:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام بنك برقان بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتوزيع وجبات إفطار صائم في مختلف مناطق الكويت. وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لروح العطاء التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لبنك برقان وتحت مظلة روح المواطنة والتكاتف التي يؤمن بها وفي إطار دوره الفاعل في المجتمع.
وفي تعليقها على هذه الحملة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «شهر رمضان فرصة مميزة لعائلة بنك برقان لتعزيز الجهود والمبادرة بالعطاء وتجسيد قيم ومبادئ التواصل مع المحتاجين والأسر المتعففة لبناء مجتمع ناجح يتكاتف فيه الجميع لحياة أفضل. لذلك كان من المهم إشراك موظفينا في هذه المبادرة التي تعكس ثقافة بنك برقان وقيمه المتمثلة في الرحمة والتعاطف والمبادرة إلى فعل الخير. تعاوننا في رمضان مع مؤسسة مجتمعية ناجحة مثل البنك الكويتي للطعام والإغاثة مكن بنك برقان من الوصول إلى المحتاجين في مختلف المناطق بالكويت وحقق الهدف الإنساني من الحملة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري: «إن تحقيق الرفاهية والازدهار في أي مجتمع لا يقتصر على جهود الأفراد فقط بل يتعداه ليشمل التأثير الذي تتركه الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي تتحلى بروح المواطنة».

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