برقان وزع وجبات إفطار صائم بمختلف مناطق الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام بنك برقان بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة بتوزيع وجبات إفطار صائم في مختلف مناطق الكويت. وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لروح العطاء التي يتميز بها شهر رمضان المبارك، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لبنك برقان وتحت مظلة روح المواطنة والتكاتف التي يؤمن بها وفي إطار دوره الفاعل في المجتمع.
وفي تعليقها على هذه الحملة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «شهر رمضان فرصة مميزة لعائلة بنك برقان لتعزيز الجهود والمبادرة بالعطاء وتجسيد قيم ومبادئ التواصل مع المحتاجين والأسر المتعففة لبناء مجتمع ناجح يتكاتف فيه الجميع لحياة أفضل. لذلك كان من المهم إشراك موظفينا في هذه المبادرة التي تعكس ثقافة بنك برقان وقيمه المتمثلة في الرحمة والتعاطف والمبادرة إلى فعل الخير. تعاوننا في رمضان مع مؤسسة مجتمعية ناجحة مثل البنك الكويتي للطعام والإغاثة مكن بنك برقان من الوصول إلى المحتاجين في مختلف المناطق بالكويت وحقق الهدف الإنساني من الحملة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري: «إن تحقيق الرفاهية والازدهار في أي مجتمع لا يقتصر على جهود الأفراد فقط بل يتعداه ليشمل التأثير الذي تتركه الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي تتحلى بروح المواطنة».
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