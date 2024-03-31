الوطني التواصل مع مدير علاقات العملاء عبر التطبيق

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار مساعيه الدائمة لتعزيز الخدمات المصرفية المميزة عبر إطلاق خدمات جديدة ومتميزة، قدم بنك الكويت الوطني خدمة «تعرف على مدير علاقات العملاء الخاص بك» لتمكين العملاء من البقاء على تواصل دائم مع المسؤولين عن إدارة حساباتهم.
ويسعى «الوطني» دائما إلى الارتقاء بالخدمات المصرفية المميزة للعملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة للعملاء تفاعلا سلسا للعملاء مع مديري العلاقات العملاء الخاصة بهم تتيح هذه الخدمة للعملاء التواصل الدائم مع المسؤولين عن إدارة حساباتهم.
وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح عملاء الخدمات المصرفية الممتازة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «ستسهم الخدمة الجديدة في إثراء تجربة عملاء الخدمات المصرية المميزة وتعزيز التواصل مع مدير علاقات العملاء المختص بإدارة حساباتهم بسهولة ويسر.
حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للوصول بسهولة إلى معلومات الاتصال الخاصة بمدير العلاقات العملاء الخاص بهم، بما في ذلك أسم مدير العلاقات ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني مباشرة من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الخدمة أيضا المجال للعملاء للتواصل مع مدير علاقات العملاء بواسطة العديد من الطرق مثل البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتساب».
كما سيتمكن العملاء من حجز موعد للاجتماع مع مدير علاقات العملاء مباشرة من خلال اتباع خطوات سهلة وميسرة باستخدام تطبيق الوطني عبر الموبايل، وتعتبر تلك الخاصية من المميزات للبقاء على اتصال مع مدير علاقات العملاء بصفة مستمرة، حيث يعرض موقع فرع مدير العلاقات الخاص به، وساعات العمل بشكل ملائم مما يبقيه على اطلاع دائم.
ويقدم «الوطني» لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات التي تم تعزيزها لتوفير تجربة مميزة للعملاء. وتشمل هذه الخدمات توافر مدير علاقات عملاء متخصص يعتني بكل احتياجات العميل المصرفية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات التفضيلية والمنتجات المالية، وصالات الخدمات المميزة وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المتميزة.
ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية المنزلية من «الوطني» والتوصيل النقدي متعدد العملات في الكويت. كما يوفر «الوطني» لعملاء الخدمات المصرفية المميزة باقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف المميزة.
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