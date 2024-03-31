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الوطني التواصل مع مدير علاقات العملاء عبر التطبيق

3/31/2024 2:07:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه الدائمة لتعزيز الخدمات المصرفية المميزة عبر إطلاق خدمات جديدة ومتميزة، قدم بنك الكويت الوطني خدمة «تعرف على مدير علاقات العملاء الخاص بك» لتمكين العملاء من البقاء على تواصل دائم مع المسؤولين عن إدارة حساباتهم.
ويسعى «الوطني» دائما إلى الارتقاء بالخدمات المصرفية المميزة للعملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة للعملاء تفاعلا سلسا للعملاء مع مديري العلاقات العملاء الخاصة بهم تتيح هذه الخدمة للعملاء التواصل الدائم مع المسؤولين عن إدارة حساباتهم.
وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح عملاء الخدمات المصرفية الممتازة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «ستسهم الخدمة الجديدة في إثراء تجربة عملاء الخدمات المصرية المميزة وتعزيز التواصل مع مدير علاقات العملاء المختص بإدارة حساباتهم بسهولة ويسر.

حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للوصول بسهولة إلى معلومات الاتصال الخاصة بمدير العلاقات العملاء الخاص بهم، بما في ذلك أسم مدير العلاقات ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني مباشرة من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الخدمة أيضا المجال للعملاء للتواصل مع مدير علاقات العملاء بواسطة العديد من الطرق مثل البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتساب».

كما سيتمكن العملاء من حجز موعد للاجتماع مع مدير علاقات العملاء مباشرة من خلال اتباع خطوات سهلة وميسرة باستخدام تطبيق الوطني عبر الموبايل، وتعتبر تلك الخاصية من المميزات للبقاء على اتصال مع مدير علاقات العملاء بصفة مستمرة، حيث يعرض موقع فرع مدير العلاقات الخاص به، وساعات العمل بشكل ملائم مما يبقيه على اطلاع دائم.

ويقدم «الوطني» لعملاء الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات التي تم تعزيزها لتوفير تجربة مميزة للعملاء. وتشمل هذه الخدمات توافر مدير علاقات عملاء متخصص يعتني بكل احتياجات العميل المصرفية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات التفضيلية والمنتجات المالية، وصالات الخدمات المميزة وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المتميزة.

ويمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية المنزلية من «الوطني» والتوصيل النقدي متعدد العملات في الكويت. كما يوفر «الوطني» لعملاء الخدمات المصرفية المميزة باقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف المميزة.

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