قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام خدمات نقل الدَّم لسنة 2024م.



ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلِّقة بعمل بنوك الدَّم، بما في ذلك إجراءات تبرُّع غير الأردنيين بالدَّم، والسَّماح للمستشفيات الجامعيَّة الخاصَّة بإنشاء بنوك للدَّم.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة النُّفايات الصَّلبة الخاص بأمانة عمَّان الكبرى لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م؛ وذلك لتنظيم أنشطة جمع النُّفايات الصَّلبة ونقلها وفرزها وتدويرها وتخزينها ومعالجتها والتخلُّص منها واستثمارها، وتمكين الأمانة من إدارتها والإشراف والرَّقابة عليها داخل حدودها بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تمكين الأمانة والجهات المختصَّة من تنظيم الأعمال غير الرَّسميَّة لإدارة النُّفايات الصَّلبة.



كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام اللِّجان التَّأمينيَّة والطِّبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لمعالجة بعض الشُّؤون الخاصَّة بعمل هذه اللِّجان لغايات تسهيل عملها ومعالجة بعض الإشكاليَّات.



وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المنافع التَّأمينيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي عام 2023م، ومعالجة بعض القضايا المتعلِّقة بالمنافع التَّأمينيَّة للمؤسَّسة.



كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ وذلك لغايات ضمان سلامة المراكز الماليَّة للبنوك، وتعزيز الحماية لحقوق المودعين لديها والمساهمين فيها، وضمان امتثالها للتَّشريعات النَّافذة وفق المعايير الدَّوليَّة، بالإضافة إلى مواكبة الأنماط الجديدة من الخدمات الرَّقميَّة وإجراءات الحماية السِّيبرانيَّة وتعزيز إجراءات الرَّقابة وفق أفضل الممارسات.