تمديد فترة تجديد رخص المهن في البلديات دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدَّة تجديد رُخَص المِهن في البلديَّات حتَّى نهاية يوم 30/6/2024م، دون ترتيب أيِّ غرامات على طالب التَّجديد.
ويأتي القرار نظراً لاعتماد تطبيق الخدمات الإلكترونيَّة لأوَّل مرَّة في جميع البلديَّات حديثاً، ولغايات منح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رُخَص المهن المطلوبة دون احتساب غرامات.
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