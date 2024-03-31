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تمديد فترة تجديد رخص المهن في البلديات دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل

3/31/2024 10:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدَّة تجديد رُخَص المِهن في البلديَّات حتَّى نهاية يوم 30/6/2024م، دون ترتيب أيِّ غرامات على طالب التَّجديد.


ويأتي القرار نظراً لاعتماد تطبيق الخدمات الإلكترونيَّة لأوَّل مرَّة في جميع البلديَّات حديثاً، ولغايات منح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رُخَص المهن المطلوبة دون احتساب غرامات.

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