تمديد فترة تجديد رخص المهن في البلديات دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل

ويأتي القرار نظراً لاعتماد تطبيق الخدمات الإلكترونيَّة لأوَّل مرَّة في جميع البلديَّات حديثاً، ولغايات منح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رُخَص المهن المطلوبة دون احتساب غرامات.

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