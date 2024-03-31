السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان بقيمة صفر

السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان بقيمة صفر
التاريخ
3/31/2024 10:10:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر نيسان المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آذار الحالي.
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